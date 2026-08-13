조성칠 대전시의장 "올해 남은 의원 국외연수비 반납"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 13일 남은 국외연수 예산을 반납하기로 했다.
- 준비 부족과 시 재정 악화를 이유로 절감에 동참했다.
- 특위는 논란 큰 전임 시정 사업을 3~4건 점검한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 올해 남은 시의원 국외연수 예산을 반납하기로 했다. 해외연수를 추진하기에는 준비 기간이 부족하고 어려운 시 재정 여건을 고려해 예산 절감에 동참하기 위한 것이다.
조성칠 대전시의장은 13일 대전시의회 기자실에서 기자들과 만나 "지금 시점에 꼭 외국 출장을 가야 하느냐는 의견이 많았다"며 "사업비가 있더라도 준비가 부족해 졸속으로 진행될 수밖에 없고 겉핥기식 연수가 될 수 있다는 판단에 따라 예산을 반납하기로 했다"고 밝혔다.
조 의장은 "올해 의원 국외연수 예산 가운데 상반기 연수에 사용된 금액을 제외하고 남은 예산은 약 8950만원으로 파악된다"고 설명했다. 그러면서 "의회도 예산을 많이 줄이고 있다"며 "우수공무원 해외연수 예산을 반납하고 시간외수당 등에서도 절감 노력을 하고 있는 만큼 의원들도 함께 동참하는 의미가 있다"고 덧붙였다.
다만 모든 의원의 국외연수를 일률적으로 제한하는 것은 아니라고 했다. 조 의장은 "국외연수가 꼭 필요하다면 가야 한다"면서도 "필요하지 않은데 예산이 있으니 무조건 가자는 방식은 지양해야 한다"고 말했다.
이어 "해외연수는 앞으로도 계획서를 준비하고 심의위원회의 심의를 거치는 절차가 의무사항"이라며 "심의도 더욱 까다롭게 하고 절차를 강화하겠다"고 강조했다. 그러면서 "일부 의원이 연수 필요성을 이유로 출국 의사를 밝힌 만큼 구체적인 계획서를 제출해 심의 절차를 거쳐 승인받는다면 연수를 진행할 수 있다"고 밝혔다.
조 의장은 내년 이후 국외연수와 관련해서는 "올해 준비를 제대로 해서 정말 필요한 시점에 갈 수 있도록 하겠다"며 재정 상황과 연수 필요성을 함께 고려하겠다는 입장을 피력했다.
한편 시의회는 전임 지방정부에서 추진된 사업 가운데 논란이 컸던 사안들을 대상으로 특별위원회 차원의 점검에도 나설 계획이다. 특히 공유재산 취득 과정 등 그동안 시의회 안팎에서 문제 제기가 많았던 사업을 중심으로 살펴볼 예정이다.
조 의장은 "지난 정부와 지방정부에서 했던 사업 중 많이 회자되고 언론의 관심을 받았던 사업 가운데 의회가 짚어야 할 부분을 중심으로 보겠다"며 "특위에서 3~4개 정도의 주요 사안을 선정해 약 두 달 동안 집중적으로 살펴볼 계획"이라고 말했다.
vincent977@newspim.com