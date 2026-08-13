넷플릭스, 액션 사극 '도차비' 제작…김도훈·전종서·이준기 출연

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스가 김도훈, 전종서, 이준기, 이상이, 배인혁의 신선한 조합을 앞세운 액션 사극으로 새로운 작품 세계를 선보인다.

넷플릭스 영화 '도차비'는 화전민들이 부락을 이룬 국경지대, 그보다 깊은 산 속에서 여진족 여인 '아하이'와 함께 숨어 살던 전직 군관 '태산'이 정체불명의 탈을 쓰고 화전민들을 사냥하는 '이도관'에 맞서 싸우며 '도차비'로 불리게 되는 액션 사극이디. 제목 '도차비'는 '도깨비'를 뜻하는 순우리말이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 도차비 출연 배우 김도훈, 전종서, 배인혁, 이상이, 이준기(왼쪽 위부터 시계 방향). [사진=각 소속사] 2026.08.13 moonddo00@newspim.com

영화 '도차비'는 데뷔작 '올빼미'​로 유수 영화제에서 작품상을 수상하고 독창적인 연출력으로 관객과 평단의 호평을 이끌어낸 안태진 감독의 신작으로 눈길을 모은다. 여기에 '왕과 사는 남자', '박열' 등의 작품에서 깊이 있는 캐릭터 서사와 탄탄한 스토리텔링을 선보여온 황성구 작가가 각본을 맡았다. 영화 '도차비'는 강렬한 캐릭터와 흡인력 있는 스토리, 완성도 높은 프로덕션으로 지금껏 본 적 없는 액션 사극의 신선한 재미를 전할 예정이다.

'도차비'의 다채로운 캐스팅 라인업 역시 기대를 모은다. 김도훈이 그동안 쌓아온 감정 연기와 액션의 역량을 '태산' 역에 아낌없이 담아낸다. 산속에서 '아하이'와 숨어 살던 '태산'은 탈을 쓴 자들의 정체불명 음모에 휘말려 오랑캐 수괴로 몰린다. 괴물처럼 살아남고 귀신처럼 싸우는 절체절명의 순간들 속에서, 그는 어느새 사람들을 지켜내는 '도차비'가 된다.

'아하이' 역은 전종서가 맡아 기대를 더한다. 강렬한 장르에서 독보적인 존재감과 몰입도 높은 연기력으로 뜨거운 주목을 받은 배우 전종서는 출연하는 작품마다 다른 얼굴을 선보이며 자신만의 연기 영역을 구축해 왔다. '아하이'는 재빠른 몸놀림과 뛰어난 무예를 지닌 여인으로 '태산'과 함께 싸우는 인물이다. '태산' 역의 김도훈과 '아하이' 역의 전종서가 함께 만들어낼 신선한 케미스트리와 강렬한 시너지에도 이목이 집중된다.

국경지대의 최고 지휘관 '이도관' 역은 이준기가 연기한다. 시대극과 현대극을 넘나들며 캐릭터에 완벽하게 녹아드는 몰입도 높은 연기를 선보여온 이준기는 '도차비'​에서 권력을 향한 깊은 욕망을 품은 '이도관' 역을 맡는다. 특유의 카리스마와 압도적인 액션, 날카로운 연기로 또 하나의 인생 캐릭터 탄생을 예고한다.

이상이는 정체불명의 탈을 쓴 자들이 북방에 출몰한다는 이야기에 현장을 찾아 실태를 살피는 감찰사 '박세룡' 역을 맡았다. 감찰사 '박세룡'은 어딘가 미심쩍은 '이도관'에게 의심을 품으며 극에 긴장감을 더할 예정이다. 여기에 배인혁이 세자 '열화군'으로 분한다. 배인혁은 오랑캐로 인해 고초를 겪는 화전민들을 향한 책임감과 연민을 품은 인물의 깊은 내면과 감정선을 그려낼 예정이다.

영화 '도차비'는 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.

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