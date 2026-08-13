수학 어려운 학생 조기 발견한다…서울시교육청, '난산' 학생 105명 맞춤 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 13일 서울셈으로 난산 학생 105명 맞춤 지원을 시작했다.
- 서울셈은 셈플러스 코칭과 찾아가는 셈쌤으로 수업을 지원한다.
- 난독증 고위험군엔 셈누리 통합지원으로 전문 중재와 상담을 제공했다.
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난독·경계선지능 함께 겪는 학생은 통합 중재
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 심층진단을 마친 서울지역 초·중학생 105명을 대상으로 서울형 난산 학생 지원체계인 '서울셈(SEM)'을 통해 이달부터 맞춤형 학습 지원을 시작한다고 13일 밝혔다.
서울셈은 수학 학습에 지속적인 어려움을 겪는 난산 학생을 조기에 찾아내 심층진단부터 개별 학습까지 지원하는 서울형 교육지원 체계다.
서울시교육청은 2022년부터 2024년까지 난산 학생 지원 시범사업을 진행했다. 지난해에는 지원 모델 연구와 전문교사 양성을 추진했고 올해는 서울형 난산 선별 체크리스트를 개발해 학교에 보급하는 등 단계적으로 지원체계를 구축해 왔다.
올해 본격 운영하는 서울셈은 크게 '셈플러스 코칭'과 '찾아가는 셈쌤' '셈누리 통합지원' 등으로 구성된다.
셈플러스 코칭은 난산 전문가가 교사에게 온라인으로 학생 지도 방법을 코칭하고 교사가 이를 토대로 학생별 맞춤 수업을 진행하는 방식이다. 초등학교 3~6학년 학생과 교사 15팀이 참여하며 이화여대 아동발달센터가 협력기관으로 참여한다.
'찾아가는 셈쌤'은 난산 학생 지도 전문성을 갖춘 교사가 학교를 직접 방문해 학생과 일대일 수업을 진행하는 프로그램이다. 인지검사와 한국어읽기검사·수학학습기능검사 등 심층진단 결과를 토대로 학생에게 필요한 수업을 설계한다. 실제 수업은 9월 초부터 시작할 예정이다.
난산뿐 아니라 난독증 등 다른 학습 어려움이 함께 나타나는 고위험군 학생에게는 '셈누리 통합지원'을 제공한다. 전문지원기관과 연계해 심층진단을 실시하고 학생의 복합적인 특성을 고려한 통합 중재와 학부모 상담 등을 지원한다.
서울시교육청은 이를 통해 학생을 조기에 발견하는 단계에서 그치지 않고 진단 결과에 따라 실제 수업과 전문 중재까지 연결한다는 계획이다. 학교 교사의 난산 학생 지도 전문성을 높이는 한편 대학과 지역 전문기관을 연결한 지원망도 구축할 방침이다.
서울시교육청은 "난산 학생의 조기 발견부터 심층진단, 맞춤형 지원까지 이어지는 서울형 난산 학생 지원체계를 본격 운영하여 모든 학생이 배움에서 소외되지 않고 가능성을 펼칠 수 있도록 공교육의 책임을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
jane94@newspim.com