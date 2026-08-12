의성 낙동강 수계 수상레포츠 인프라 '탁월'...체류형 관광 콘텐츠 '주목'

AI 핵심 요약beta
- 김남일 사장이 12일 의성 율정호 수상레저센터를 찾아 관광 활성화를 논의했다.
- 의성군은 수상레저와 관광·문화를 연계해 체류형 관광을 키우기로 했다.
- 전국대회·국제대회 유치로 관광 브랜드와 경쟁력을 높일 계획이다.
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'박서생배 전국 제트스키대회'·'제트스키월드컵' 한국 유치 등 발전 방안 논의
김 사장 "수상레저스포츠 관광 명소 도약 높은 잠재력 갖춰"
[의성=뉴스핌] 남효선 기자= 경북 의성이 낙동강 수계를 활용해 운영하고 있는 '박서생 청년통신사공원'과 '율정호 수상레저센터' 등 수상레포츠 인프라가 의성군의 '체류형 관광' 활성화를 견인하는 콘텐츠로 주목받고 있다.
경북문화관광공사 김남일 사장이 12일 의성군 단밀면 생송리 박서생 청년통신사공원 내 율정호 수상레저센터를 찾아 현장을 둘러보고 수상레저스포츠를 활용한 관광 활성화 방안과 발전 방향을 논의했다.
이 자리에는 의성군 관광문화과 윤준웅 관광기획팀장, 율정호 수상레저센터 김은경 센터장, 대한제트스키협회(KJSBA) 이민 회장 등이 함께했다.
참석자들은 대구경북신공항 개항과 연계해 의성군의 관광 경쟁력을 높일 수 있는 수상레저스포츠 콘텐츠 개발을 비롯하여 전국 규모 제트스키 대회 개최, 국제 대회 유치, 지역 관광 자원과 수상레저를 연계한 체류형 관광상품 개발 방안 등을 공유했다.
김남일 사장은 박서생 청년통신사공원과 낙동강 수변환경, 율정호 수상레저센터의 기반 시설 등을 살펴보고 의성군이 '수상레저스포츠 관광' 명소로 도약할 수 있는 높은 잠재력을 갖추고 있다고 평가했다.
김 사장은 "수상레저스포츠는 의성군 미래 관광산업의 중요한 성장 동력이 될 수 있다고 확신한다"며 "제트스키를 비롯한 수상레포츠와 지역의 관광 자원을 효과적으로 연계하면 의성군만의 차별화된 관광 콘텐츠를 만들어낼 수 있을 것"이라고 말했다.
김 사장은 또 "제트스키 월드컵 승인 기관인 WGP#1과의 국제적인 협력 기반까지 마련되고 있는 만큼 의성은 국내를 넘어 국제 수상레저스포츠의 중심지로 성장할 수 있는 좋은 기회를 맞고 있다"고 평가했다.
그러면서 김 사장은 "박서생의 역사적 의미를 담은 '박서생배 전국 제트스키 대회'를 발전시키고 나아가 제트스키 월드컵을 한국에 유치할 수 있도록 적극 힘을 보태겠다"고 강조했다.
의성군은 박서생 청년통신사공원과 율정호 수상레저센터를 중심으로 제트스키를 비롯 다양한 수상레저스포츠와 관광·문화 콘텐츠를 연계해 지역을 찾는 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 경제 활성화로 이어질 수 있는 '체류형 관광' 기반을 확대한다는 계획이다.
또 전국 규모 수상레저스포츠 대회와 제트스키 월드컵 국가대표 선발전 및 국제대회 유치를 통해 의성군의 관광 브랜드 가치를 높이고 대구경북신공항 시대에 대비한 새로운 관광 콘텐츠로 수상레저스포츠를 적극 육성한다는 구상이다.
nulcheon@newspim.com