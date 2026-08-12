강기윤 창원시장, 국회서 지역 현안 설명…주요 사업 33건 제안

AI 핵심 요약beta
- 창원시 강기윤 시장이 12일 국회를 찾아 국비 확보를 건의했다.
- 국비 과제 16건과 현안 17건 등 33건을 의원실에 설명했다.
- 스마트산단·철도·미술관 등 698억원 반영을 요청했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 국회를 찾아 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위한 개별 건의에 나섰다.
창원시는 강기윤 시장이 12일부터 13일까지 이틀간 국회를 방문해 지역 주요 현안과 2027년도 본예산 편성에 반영할 국비 확보 과제를 의원실과 상임위원회에 직접 설명한다고 밝혔다. 이번 일정은 기존 간담회 방식에서 벗어나 시장이 각 의원실을 찾아가는 방식으로 진행한다.
건의 과제는 모두 33건이다. 국비 확보 과제 16건과 지역 현안 17건으로 나뉘며 의원별로 자료를 세분화했다. 시는 총사업비 4704억원 규모의 국비 확보 과제 가운데 698억원을 내년도 정부 본예산에 반영해 달라고 요청할 계획이다.
주요 사업에는 스마트그린 AX 실증산단 구축, SMR 제조부품 시험검사 지원센터 건립, 창원국가산업단지 재생사업, 팔용배수펌프장 정비, 해양레저 교육·체험장 조성 등이 포함됐다. 광역철도망 확충, 서마산JCT~완암IC 지하고속도로 건설, 제6차 국도·국지도 건설계획 반영, 국립현대미술관 창원관 건립, 부전~마산 복선전철 조기 개통 등도 건의 대상이다.
강 시장은 이날 김종양·최형두·윤한홍 국회의원실과 유의동 국회 국토교통위원장, 박덕흠 국회부의장, 정점식 국민의힘 원내대표 등을 잇따라 만나 협조를 요청했다. 이어 13일에도 국회의원실과 상임위원회 관계자를 찾아 국비 확보와 현안 해결 방안을 설명한다.
강 시장은 "국비 확보와 현안 해결은 타이밍과 국회와의 협력에 달렸다"며 "여야 의원들과 협력 체계를 넓혀 창원의 미래 성장 동력을 지키겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com