건보 대전세종충청, 폭염 취약층 지킨다…33곳 쉼터 열고 3000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 건보공단 대전세종충청본부가 12일 폭염 취약계층 지원에 나섰다.
- 33곳 무더위쉼터 운영과 냉방용품·생필품 지원을 추진했다.
- 대전 쪽방촌 소독과 경로당 물품 지원도 병행했다.
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경로당 냉방용품·쪽방 소독·취약시설 지원까지
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단이 충청권 전역에서 무더위쉼터 운영부터 경로당 냉방용품 지원, 쪽방촌 소독까지 폭염 취약계층을 위한 지원에 나선다.
국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 대전·세종·충남·충북 지자체와 협력해 지역본부와 23개 지사, 9개 출장소 등 모두 33곳을 무더위쉼터로 운영하고 약 3000만원 규모의 폭염 대응 지원사업을 추진한다고 12일 밝혔다.
공단은 지역본부와 각 지사·출장소 민원실을 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 주민들에게 개방한다. 냉방시설을 갖춘 민원실을 생활권 내 무더위쉼터로 활용할 수 있도록 한다는 취지다.
이와 함께 취약계층을 대상으로 냉방용품과 생필품을 지원하고 폭염 예방을 위한 건강관리 안내와 주거지 방역 등을 병행한다.
지역본부는 이날 대전 대덕구 와동 25통 경로당을 찾아 어르신들에게 냉방용품과 간식을 전달하고 폭염 대응 요령을 안내했다.
이번 행사는 대전·세종·충남·충북 노인회 소속 경로당을 대상으로 추진하는 1000만원 상당의 물품 지원사업 가운데 하나다. 현장에서는 지역주민 60여명을 대상으로 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제, 온열질환 의심 증상 발생 시 대처 방법 등을 설명했다.
세종에서도 폭염 취약계층 지원이 이어졌다. 지역본부는 같은 날 세종광역기부식품등지원센터에 500만원 상당의 쿨토시 632개를 전달했다.
기부 물품은 정부의 생활밀착형 복지 전달체계인 '그냥드림'과 연계해 폭염에 취약한 주민들에게 지원될 예정이다.
앞서 지난 7월에는 청주 성덕원과 천안 희망쉼터에 선풍기와 생수 등 약 540만원 상당의 계절용품을 지원했다.
대전지역 쪽방생활인 약 80가구를 대상으로 한 주거환경 개선도 진행 중이다. 전문 방역업체를 통해 약 1000만원 규모의 주거지 소독을 실시하고 있다.
이경란 대전세종충청지역본부장은 "폭염은 어르신과 쪽방 거주민 등 건강 취약계층에게 직접적인 위험이 될 수 있다"며 "쉼터 제공과 생활지원, 예방 중심 건강관리를 함께 추진해 지역주민이 체감할 수 있는 건강보호 활동을 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com