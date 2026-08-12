위메이드, 상반기 영업손실 125억·적자전환

AI 핵심 요약beta
- 위메이드가 12일 2분기 매출 1083억원을 발표했다.
- 영업손실은 210억원, 당기순이익은 35억원을 기록했다.
- 신작과 나이트 크로우W로 실적 반등을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인건비, 광고선전비 등 절감 효과
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드가 2분기 매출은 약 1083억원, 영업손실은 약 210억원, 당기순이익은 약 35억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다.
2분기 매출은 전분기 대비 약 29% 감소했다. 게임 부문 매출은 약 8% 줄었으며, 지난 분기에 인식했던 '미르의 전설2' IP 로열티 분쟁 종결 관련 일회성 라이선스 매출이 이번 분기 들어 제외되면서 전체 매출 감소 폭이 확대됐다. 이에 따라 전분기 대비 영업이은 적자전환했다.
다만 전년 동기와 비교했을 때는 영업손실이 약 285억원에서 약 210억원으로 약 26% 감소한 것으로 나타났다. 인건비, 광고선전비 등 절감이 효과를 낸 것으로 보인다. 전년 동기와 비교하면 매출은 약 7% 감소했다.
2026년 상반기 영업손실은 약 125억원으로, 지난해 상반기 약 399억원에서 69% 감소한 수준이다. 같은 기간 누적 매출은 약 2616억원으로, 2025년 상반기 매출 약 2587억원보다 소폭 증가했다.
위메이드는 다양한 장르 신작 라인업을 앞세워 실적 반등에 나설 계획이다. 특히 글로벌 시장에서 큰 성공을 거둔 '나이트 크로우' IP를 활용한 신작의 이름을 '나이트 크로우W'로 확정하고, 글로벌 동시 론칭을 예고했다. 지난 6월에는 원작 나이트 크로우가 중국 시장 진출을 위한 외자판호를 획득했다.
flurry327@newspim.com