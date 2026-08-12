위메이드플레이, 2분기 영업익 26억...전년비 5.7% 증가

AI 핵심 요약beta
- 위메이드플레이는 12일 2분기 매출 321억원을 기록했다.
- 영업이익은 25억9500만원으로 전년 동기 대비 늘었다.
- 하반기말 신작 3종 출시로 해외 공략에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드플레이가 2026년 2분기 매출 321억원, 영업이익 25억9500만원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 8.7%, 영업이익은 5.7% 증가한 수치다.
2분기 실적을 포함한 상반기 연결 기준 매출은 646억원, 영업이익 60억원을 기록했다. 상반기 매출은 전년 동기 대비 4%, 영업이익은 42% 늘었다. 당기순이익은 98억 원으로 전년 동기 대비 45% 감소했다.
자회사 플레이링스는 상반기 매출 427억원, 영업이익 45억원, 당기순이익 48억원을 기록했다. 소셜 카지노 게임사로 해외 시장에서 주목받고 있는 플레이링스는 반기 매출로 처음 400억 원을 넘었다.
위메이드플레이는 하반기말 신작 3종 출시를 준비 중이다. 자체 개발작인 프로젝트R과 프로젝트G를 통해 3매치와 병합 장르 게임을 선보이고, 플레이링스는 캐주얼형 소셜 카지노 게임을 출시할 예정이다.
우상준 위메이드플레이 대표는 "해외향 신작과 신사업이라는 첫 도전에 회사의 노하우와 임직원들의 역량을 집중하고 있다"라며 "이번 신작들이 해외 시장에서 신성장 동력을 구현할 출발점이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.
origin@newspim.com