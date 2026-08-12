[내일날씨] 전국 곳곳 비·소나기…서울 한낮 33도

AI 핵심 요약beta
- 13일 동해안에 비가 오고 내륙엔 소나기가 내리겠다.
- 강원영동·경북동해안은 비가 이어지고 동해안도 비가 시작되겠다.
- 미세먼지는 좋음이고 낮 최고기온은 27~34도겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 13일은 동해안에 비가 내리고 내륙 곳곳에 소나기가 예상된다.
12일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 13일 한반도는 중국 북동지방에 위치한 고기압 가장자리에 들겠고 경상권해안은 동해남부해상에 위치한 저기압의 영향을 받겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 21도 ▲강릉 23도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 24도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 27도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 31도다.
수도권과 강원영서지역은 구름이 많다가 오후부터 흐려지겠다. 충남서해안과 전라서해안을 제외한 충청이남 내륙지역은 대기가 불안정해 오후에 소나기가 내리겠다.
동풍의 영향으로 강원영동과 경북동해안에는 전날부터 내리던 비가 계속해서 이어지겠고 경북남동해안과 경남동해안은 아침부터 비가 시작되어 저녁까지 내린 뒤 그치겠다.
예상 강수량은 강원영동·경북동해안·울릉도·독도 20~50mm, 경상동해안 10~30mm다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com