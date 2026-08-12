'춤추는 도시, 머무르는 축제' 2026 원주 댄싱카니발 내달 18일 개막

AI 핵심 요약beta
- 원주문화재단이 12일 2026 원주 댄싱카니발을 9월 18일부터 20일까지 연다고 밝혔다.
- 축제는 댄싱공연장서 경연과 공연, 체험, 푸드트럭 등으로 진행한다.
- 문화재단은 자원봉사자 13기를 모집하며 9월 6일까지 접수한다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주문화재단이 9월 18일부터 20일까지 2026 원주 댄싱카니발을 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 축제는 '춤추는 도시, 머무르는 축제'를 슬로건으로 댄싱공연장 일원에서 진행된다. 댄싱카니발 경연과 함께 문화예술 공연, 프린지 페스티벌, 체험 프로그램, 푸드트럭, 프리마켓 등 다양한 활동이 마련돼 있다.
올해는 기존 '보는 축제'에서 '머무르는 축제'로 전환함과 동시에 '다시 오고 싶은 도시축제'라는 목표를 세웠다. 이를 위해 다섯 가지 운영 전략인 ▲K-댄싱의 매력 알리기 ▲격상 ▲꿈 펼치기 ▲쉼 누리기 ▲장소 거니는 것을 설정했다.
원주문화재단 관계자는 "올해는 시민 참여를 확대하고 원주의 고유 문화 콘텐츠와 댄스를 결합해 지역 정체성을 강화하는 등 단순한 춤 공연을 넘어 문화 및 관광 도시의 이미지를 구축하기 위해 노력하고 있다"며 "전 세계 누구나 춤으로 하나가 되는 경연과 주목을 끌 수 있는 프린지 페스티벌로 글로벌 축제를 만들어 지역 관광을 활성화할 것"이라고 전했다.
한편 원주문화재단은 '2026 원주 댄싱카니발'에 함께할 자원봉사자 13기를 모집한다. 모집 분야는 무대팀, 홍보팀, 운영팀이며 18세 이상의 긍정적인 에너지와 축제에 대한 열정이 있는 원주 시민이면 누구나 지원할 수 있다. 단 홍보팀은 축제 전일 참여가 필수다.
신청은 원주문화재단 및 원주 댄싱카니발 홈페이지에서 신청서를 다운로드 받아 오는 9월 6일까지 이메일로 접수해야 하며 방문 접수는 불가능하다. 서류 심사와 인터뷰를 거쳐 합격자는 오는 9월 7일 개별 통보된다.
선발된 자원봉사자는 티셔츠 등 활동 물품과 축제 기간 식사가 제공되며 1365 자원봉사 포털과 연계해 봉사 시간이 인정받고 축제 전일 참여 시 수료증이 발급된다.
자세한 내용은 원주문화재단 및 원주 댄싱카니발 홈페이지에서 확인할 수 있다.
onemoregive@newspim.com