[프로농구] 2026~2027 WKBL 드래프트 명단 확정…역대 두 번째 많은 39명 참가

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 12일 2026~2027 신인선수 드래프트 참가 명단을 확정했다.
- 총 39명이 지원해 단일리그 도입 후 역대 두 번째로 많았다.
- 드래프트는 19일 청주체육관에서 열리며 신한은행이 1순위다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국여자농구연맹(WKBL)의 새로운 주인공이 될 선수들의 명단이 공개됐다.
WKBL는 "오는 19일 청주체육관에서 열리는 2026~2027 WKBL신인선수 드래프트에 참가자 명단이 확정됐다"고 12일 밝혔다.
앞서 WKBL은 지난달 28일까지 진행됐던 신인선수 드래프트 참가 신청 기간 동안 고교 졸업 예정자 26명, 대학 졸업 예정자 4명, 실업팀 소속 4명, 해외 활동 1명, 외국국적동포 4명 등 총 39명을 접수했다.
드래프트 참가자 총 39명은 2007~2008시즌 단일리그 도입 이후 역대 두 번째로 많은 인원이다. 최다 인원은 지난해 기록한 40명이다. 외국국적동포선수는 2022~2023시즌 3명을 넘어 역대 가장 많은 4명이 지원했다.
고교 졸업 예정자 선수 중에는 지 난 3월 열린 제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 5관왕(최우수상, 득점상, 어시스트상, 리바운드상, 수비상)을 휩쓴 임연서(수피아여고)를 비롯해 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 최우수상을 수상한 이소희(숙명여고)와 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 득점상 및 우수상 등 2관왕을 차지했던 조희원(선일여고)도 프로 무대에 도전장을 던진다.
대학 졸업 예정자에서는 지난달 열린 제42회 MBC배 전국대학농구대회 최우수상 수상자 김성언(단국대)과 제42회 MBC배 전국대학농구대회 우수상, 득점상을 수상했던 고은채(부산대)가 눈에 띈다
올해 7월 열렸던 2026 3x3 트리플잼에 윌(WILL) 소속으로 출전했던 가네다 마나와 김리혜는 각각 외국 국적 동포 선수와 해외 활동 선수 자격으로 드래프트에 참가한다. 가네다 마나는 일본 W리그 토요타 안텔롭스와 샹송 V-매직에서 뛰었으며, 김리혜는 일본 W리그 아이신 윙스에서 활약한 바 있다.
한편 지난달 23일 진행된 지명 순번 추첨식을 통해 신한은행이 3년 연속 1순위 지명권을 확보한 가운데, 구단간 지명권 트레이드는 오는 18일 17시까지 가능하다.
드래프트 당일에는 컴바인 및 트라이아웃과 선수 지명의 순서로 행사가 진행된다. 오후 3시부터 진행될 선수 지명은 유튜브 '여농티비', 네이버 치지직, SOOP, 다음 스포츠, WKBL 애플리케이션을 통해 생중계 된다.
willowdy@newspim.com