성신여대, 소상공인 AI 마케팅 무료교육…9월 3개반 모집

중기부·소진공 지원사업…AI 스토어 구축부터 마케팅 자동화까지 실습

평일 기초·심화반에 주말반까지 운영…홈페이지 제작·멘토링 등 지원

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 온라인으로 상품을 팔고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 막막한 소상공인이라면 오는 9월 성신여자대학교의 디지털 교육과정을 눈여겨볼 만하다. 성신여대가 소상공인을 대상으로 인공지능(AI)을 활용한 온라인 스토어 구축과 마케팅 실무를 가르치는 '소상공인 디지털 특성화대학' 교육생을 모집한다. 교육비는 전액 지원된다.

이번 사업은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 사업이다. 성신여대는 올해 운영기관으로 선정돼 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작, 온라인 스토어 구축, AI 마케팅 자동화 등 실무 중심 교육을 진행하고 있다.

9월 과정은 직장인이나 자영업자의 일정에 맞춰 기초반·심화반·주말반 등 3개 반으로 운영된다. 교육은 9월 7일부터 10월 2일까지 총 8회에 걸쳐 진행된다. 기초반은 매주 월·목요일 오후 7시부터 10시까지, 심화반은 매주 화·금요일 오후 7시부터 10시까지 수업한다. 평일 저녁 시간을 내기 어려운 소상공인을 위해 주말반도 마련됐다. 주말반은 매주 토요일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다.

교육의 핵심은 'AI를 배운다'는 데 있지 않다. 내 가게에 AI를 어떻게 써먹느냐에 초점을 맞춘다. 생성형 AI 기초부터 브랜드 전용 GPT 구축, 온라인 스토어 제작, 상품 콘텐츠 제작, 고객 분석, 온라인 광고와 마케팅 자동화까지 실제 판매 과정에 필요한 내용을 단계적으로 익힌다. 성신여대가 공개한 교육 과정에도 스마트스토어·쿠팡·지마켓 등 온라인 판매채널 구축과 홈페이지 제작, 홍보·컨설팅, 1대1 및 사후 멘토링 등이 포함돼 있다.

강사진도 현장 경험을 갖춘 전문가들로 구성됐다. 첫 회차에서는 김동하 한성대학교 미래융합사회과학대학 교수가 정부 지원정책과 사업 활용법을 설명한다. 중소벤처기업부 팁스(TIPS)·립스(RIPS) 평가위원 등을 지낸 경험을 바탕으로 소상공인이 활용할 수 있는 정책자금과 지원사업을 실전 중심으로 풀어낸다.

[성신여대 제공]

AI 마케팅 실습은 김인수 비비씨AI랩 대표가 맡는다. 전용 GPT 만들기, AI를 활용한 타깃 분석, 배너와 상품 이미지 제작, 네이버 검색광고 실습 등 소상공인이 당장 자신의 사업에 적용할 수 있는 내용이 중심이다. 과거 전문업체에 맡기던 작업을 AI를 이용해 직접 해보는 방식이다.

온라인 채널 마케팅 실전은 한슬기 트윈플러스 이사가 담당한다. 온라인 판매 현장에서 실제로 활용할 수 있는 채널별 마케팅 전략과 고객 유입 방법 등을 다룬다. 단순한 이론보다는 소상공인이 교육이 끝난 뒤 자신의 매장과 온라인 판매채널에서 바로 활용할 수 있는 실무에 초점을 맞춘다.

교육생에게 돌아가는 혜택도 적지 않다. 교육비와 교재비가 전액 지원되며 홈페이지 제작 지원, 홍보·컨설팅, 무료 멘토링 등을 받을 수 있다. 수료생은 소상공인시장진흥공단 온라인 판로지원사업 신청 때 가산점도 받을 수 있다.

다만 신청 전에 챙겨야 할 절차가 있다. 교육 신청 뒤에는 온라인 교육과 역량 진단을 이수해야 한다. 성신여대 안내에 따르면 소상공인24에서 회원가입 및 로그인을 한 뒤 '지원사업 조회 및 신청→지원사업 통합조회'로 들어가 검색창에 '디지털'을 입력하면 '2026년 소상공인 디지털특성화대학 소상공인 모집 안내' 공고를 찾을 수 있다. 이후 지원신청 버튼을 눌러 신청서를 작성하면 된다.

모집 대상은 온라인 시장 진출이나 온라인 판매 활성화를 원하는 소상공인이다. 모집은 선착순으로 진행되며 정원이 차면 조기에 마감될 수 있다.

교육사업을 총괄하는 채지민 융합산업대학원 교수는 "강의실 안에서 끝나는 교육이 아니다"라며 "수강생 각자의 업종에서 실제 성과가 나올 때까지 개별 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

AI는 이제 대기업만 쓰는 마케팅 도구가 아니다. 상품 사진을 만들고, 고객을 분석하고, 광고 문구를 만들고, 온라인 판매 전략을 세우는 일까지 소상공인이 직접 할 수 있는 도구가 됐다. 성신여대의 이번 과정은 'AI를 배워야 한다'는 막연한 부담 대신 내 가게에 AI를 어떻게 적용할 것인지를 직접 실습해볼 수 있다는 점에서 관심을 끈다.

교육 신청은 소상공인24에서 할 수 있으며, 과정 관련 문의는 성신여자대학교 평생교육원으로 하면 된다.

windy@newspim.com