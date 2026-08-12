과천시, 초등학생 대상 5대 국경일 체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 10~11일 초등생 16명에 국경일 교육을 했다
- 학생들은 5대 국경일 의미와 태극기 게양법을 익혔다
- 체험활동도 진행해 역사 인식과 시민의식 함양에 힘썼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 관내 초등학생들을 대상으로 5대 국경일의 의미와 역사적 배경을 배우는 청소년 프로그램 '국경일 어디까지 아니?'를 운영했다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 지난 10일부터 11일까지 이틀간 열린 이번 행사에는 과천 지역 초등학교 3~6학년 학생 16명이 참가했다. 참가 학생들은 5대 국경일의 의미와 지정 배경, 태극기의 역사 및 올바른 게양법 등을 익혔다.
이와 함께 '국경일 바로 알기 나만의 책 만들기', '태극기 조명 만들기' 등 직접 참여하는 체험활동을 통해 국경일의 가치를 쉽고 재미있게 다졌다.
프로그램에 참여한 과천갈현초등학교 3학년 안서현 양은 "국경일에 대한 자세한 설명과 함께 태극기를 올바르게 게양하는 방법을 배워 뜻깊었다"며 "앞으로 국경일의 의미를 생각하며 태극기를 올바르게 게양하겠다"고 소감을 밝혔다.
신계용 과천시장은 "이번 프로그램을 통해 청소년들이 5대 국경일에 담긴 역사적 의미를 깊이 이해하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 미래세대가 올바른 역사 인식과 시민의식을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육·체험 프로그램을 확대해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com