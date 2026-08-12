조용우 부산시의원 "녹조 독소 인체 노출 조사해야…국가 차원 대응"

AI 핵심 요약beta
- 조용우 부산시의원이 12일 녹조독소 검출에 환경보건 대응을 촉구했다
- 주민 소변 150건 중 29건서 마이크로시스틴이 검출됐다
- 정부에 인체노출 조사와 낙동강 보 개방 등 대책을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낙동강 보 개방·영양염류 저감도 주문
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 낙동강과 수도권 녹조 수계 주변 주민의 소변에서 녹조 독소 마이크로시스틴이 검출되자 녹조 문제를 수질 관리를 넘어 환경보건 의제로 다뤄야 한다는 목소리가 나왔다.
조용우 부산시의원(더불어민주당)은 12일 논평에서 이번 조사에서 총 150건의 소변 시료 가운데 29건(19.3%)에서 마이크로시스틴이 검출됐다고 밝혔다.
조 의원은 낙동강권 90건 중 17건(18.9%), 경기도권 60건 중 12건(20.0%)에서 검출이 확인됐고, 낙동강뿐 아니라 수도권의 수원·의왕·평택 등에서도 사례가 나왔다고 설명했다.
그는 "이번 조사만으로 구체적인 노출 경로나 건강피해를 단정할 수는 없지만 주민의 생체시료에서 독소가 확인된 만큼 정부가 인체 노출 문제를 국가 차원에서 조사해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "주민이 식수만이 아니라 수계 주변의 호흡, 농사와 어업 활동, 농·수산물 섭취 등을 통해 복합적으로 노출될 수 있다"며 "정부의 녹조 정책을 '물이 안전한가'에서 '주민이 얼마나 노출되고 있는가'로 바꿔야 한다"고 주장했다.
조 의원은 기후에너지환경부와 농림축산식품부, 질병관리청, 농어촌공사, 지방정부가 참여하는 범정부 녹조 환경보건 대응체계 구축도 촉구했다.
주민 인체 노출조사와 장기 건강영향조사를 실시하고 녹조 독소의 노출 경로를 규명해야 한다고 제언했다.
그는 "녹조 독소를 사후에 제거하는 방식만으로는 근본 해결이 어렵다"며 "낙동강 보 개방과 영양염류 저감 등 발생 자체를 줄이는 대책이 필요하다"고 목소리를 높였다.
또 "녹조 정책의 목표는 얼마나 많이 검출했는가가 아니라 주민이 녹조독소에 노출되지 않도록 하는 것"이라며 정부와 부산시의 정책 전환을 주문했다.
ndh4000@newspim.com