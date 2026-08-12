안성시 'OX 퀴즈로 배우는 도로명주소' 이벤트 개최…7일간 진행

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 12일부터 18일까지 도로명주소 OX 퀴즈를 연다
- 시민 누구나 카카오톡 채널 추가 뒤 퀴즈와 주소를 입력하면 된다
- 정답자 60명을 추첨해 모바일 상품권을 지급할 예정이라 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 시민들의 도로명주소에 대한 이해도를 높이고 실생활 속 활용을 촉진하기 위해 12일부터 18일까지 7일간 '도로명주소 OX 퀴즈 이벤트'를 개최한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 일상생활에서 자주 사용하면서도 혼동하기 쉬운 도로명주소의 올바른 표기 방식과 상세한 부여 체계를 시민들이 퀴즈를 통해 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 마련됐다.
이벤트는 안성시민이라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며 참여를 원하는 시민은 스마트폰이나 PC를 통해 모바일 메신저 카카오톡에 접속한 뒤 '안성시 도로명 주소' 채널을 친구로 추가하면 된다.
이후 해당 채널의 1대1 채팅창을 통해 ▲제시된 퀴즈의 정답▲현재 거주 중인 도로명주소▲당첨 시 모바일 쿠폰을 수령할 전화번호를 차례로 입력하면 끝난다.
시는 이벤트 기간이 끝난 후 정답자들을 대상으로 공정한 추첨을 진행해 총 60명을 선정해 일상에서 유용하게 사용할 수 있는 모바일 상품권(쿠폰)을 지급할 예정이다.
시 관계자는 "이번 퀴즈 이벤트를 계기로 많은 시민이 도로명주소의 올바른 표기법을 명확히 알고 더욱 친숙하게 느끼기를 기대한다"며 "앞으로도 시민들의 눈높이에 맞춘 다양한 생활 밀착형 홍보 활동을 지속적으로 전개해 도로명주소 이용에 따른 불편을 최소화하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com