수원시 공공한옥문화시설 '남수헌(南水軒)' 14일부터 정식 숙박 예약 받아

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 12일 남수헌 정식운영을 시작했다
- 남수헌은 수원화성 인근 한옥체류형 복합문화공간이다
- 14일부터 숙박예약을 받고 객실 12실을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 팔달구 남수동에 조성한 공공한옥문화시설 '남수헌(南水軒)'이 시범운영을 마치고 정식으로 운영을 시작한다고 12일 밝혔다.
수원화성 성곽길 인근(남수동 11-453번지)에 조성한 남수헌은 한옥 숙박, 전통문화체험을 할 수 있는 체류형 복합문화공간이다.
연면적 2644.01㎡, 지하 1층·지상 2층 규모다. 지난 2023년 4월 착공해 올해 4월 준공했고 지난 3월 27일 개관식을 한 후 시범운영을 하며 시설·서비스 전반을 점검·보완했다.
오는 8월 14일부터 시민·관광객을 대상으로 숙박예약을 받는다. 남수헌은 갤러리카페와 한옥 라이브러리가 있는 1층은 방문객 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 문화공간이고 2층은 한옥 객실 12실을 갖춘 숙박체험 공간이다.
객실은 1~2인실, 3~4인실, 6~8인실 등 다양한 규모로 운영된다. 숙박 요금은 비성수기 기준 18~50만 원이다.
성수기, 주말에는 탄력요금제를 적용하고 수원시민은 객실의 10% 범위에서 할인 혜택을 제공한다.
㈜아원이 남수헌 운영을 맡는다. 한옥숙박체험시설·갤러리카페 운영, 프로그램 운영, 시설 관리를 담당한다.
ssamdory75@newspim.com