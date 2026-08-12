니폰샤프트와 골프앤코, '제33회 송암배 아마추어골프선수권대회' 후원

AI 핵심 요약beta
- 니폰샤프트·골프앤코가 11일부터 송암배를 후원했다.
- 국가대표·상비군 포함 유망주 180명이 출전했다.
- 양사는 아마추어 육성과 골프문화 확산을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=글로벌 골프 샤프트 전문 제조사 니폰샤프트(NIPPON SHAFT)와 국내 공식 유통사인 ㈜골프앤코(GOLFnCo)가
니폰샤프트와 골프앤코가 '제33회 송암배 아마추어골프선수권대회'를 후원한다. 11일부터 14일까지 경북 경산 대구컨트리클럽에서 열리는 송암배 아마추어골프선수권대회는 대한민국 골프 국가대표 선발 평가전을 겸하는 국내 대표 아마추어 골프대회다. 국내외 무대에서 활약하는 수많은 정상급 선수들을 배출하며 한국 골프를 대표하는 '스타 등용문'으로 자리매김해 왔다.
이번 대회에는 국가대표 5명과 국가상비군 14명을 포함한 전국의 유망주 180명이 출전해 나흘간 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.
니폰샤프트와 골프앤코는 이번 후원을 통해 단순한 대회 지원을 넘어 한국 골프의 미래를 이끌어갈 차세대 선수들을 응원하고, 아마추어 골프 저변 확대와 건강한 골프 문화 발전에 기여하겠다는 장기적인 의지를 전했다.
니폰샤프트는 세계적인 샤프트 브랜드 'N.S.PRO'를 통해 정밀한 기술력과 품질을 인정받으며 세계 각국의 투어 선수와 아마추어 골퍼들에게 꾸준한 신뢰를 받아왔다. 특히, 경량 스틸 샤프트의 대명사인 NS Pro 경량 사프트 시리즈는 우수한 타구감과 제어력으로 아마추어 유망주들에게 큰 호응을 얻고 있는 대표 모델이다.
최근에는 한국 시장에서도 브랜드 활동을 확대하며 피팅 문화 확산과 골프 산업 발전을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
니폰샤프트 스즈키 카즈마 영업부 어시스턴트 매니저는 "송암배는 한국 골프를 이끌어 갈 수많은 선수들이 성장해 온 매우 의미 있는 대회인 만큼, 이번 후원에 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 한국 골프의 미래를 이끌어 갈 주니어 및 아마추어 선수들을 지속적으로 지원하고, 한국 골프 산업과 함께 성장하는 브랜드가 되기 위해 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
골프앤코 김용준 대표는 "니폰샤프트는 단순히 제품을 공급하는 브랜드를 넘어 골퍼들의 성장과 골프 문화 발전에 기여하는 파트너가 되고자 한다"며 "향후에도 국내 아마추어 및 주니어 골프 지원, 피팅 문화 활성화, 다양한 골프 커뮤니티와의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
iaspire@newspim.com