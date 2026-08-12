부산시·BNK부산은행, 빈 점포 임대료 지원 맞손…소상공인·청년 재도전 공간

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일 부산은행과 빈 점포 지원에 나섰다.
- 부산은행은 후원금 5억 원을 전달했다.
- 시는 1만원 임대료 프로젝트를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 경제 회복과 상권 활성화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 BNK부산은행이 손잡고 장기 공실 점포를 소상공인과 청년 상인의 새 출발 무대로 바꾸는 지원 사업에 힘을 보탰다.
시는 부산은행, 부산경제진흥원과 함께 12일 시청 국제의전실에서 빈 점포 임대료 지원사업 후원금 전달식을 개최했다고 밝혔다.
이날 전달식에는 전재수 부산시장과 김성주 BNK부산은행장, 오지환 부산경제진흥원 부원장 등이 참석해 지역 상권 회복과 소상공인 지원을 위한 협력 방안을 논의했다.
BNK부산은행은 빈 점포 임대료 지원사업 재원으로 총 5억 원의 후원금을 전달했다. 후원금은 장기간 방치된 빈 점포를 새로운 창업 공간으로 전환하고 소상공인의 안정적인 성장 기반을 마련하는 데 쓰일 예정이다.
한국부동산원에 따르면 부산 지역 소규모 상가 공실률은 2020년 5.0%에서 2026년 7.8%로 상승했다. 같은 기간 중대형 상가 공실률도 13.5%에서 15.3%로 올라 전국 평균 14.1%를 웃돌았다.
빈 점포 증가는 상권 침체와 소비 감소를 보여주는 지표로 꼽힌다. 이에 시는 장기 공실 점포를 창업·재도전 공간으로 활용하는 '1만원 임대료 빈 점포 다시채움 프로젝트'를 추진한다.
창업과 재창업, 사업 확장을 준비하는 소상공인과 청년 상인에게 임대료와 인테리어 비용 등을 지원할 계획이다.
전재수 시장은 "지역경제의 어려움을 함께 극복하고자 소중한 후원금을 기부해 주신 부산은행에 시민을 대표해 깊이 감사드린다"며 "민생 상권의 경쟁력을 높이고 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com