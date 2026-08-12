익산시, 홀로그램 기업 투자연결 확대…첨단산업 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일 홀로그램 기업 투자유치 설명회를 열었다
- 홀로그램 기업 21개사와 투자사 12개사가 참여했다
- 익산시는 기술 사업화와 판로 확대 지원을 강화했다
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사업화 지원기업 투자유치 성과…기술 경쟁력 강화와 판로 확대 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역 홀로그램 기업의 기술사업화와 투자유치를 돕기 위해 기업과 투자사를 연결하는 자리를 마련하고 첨단산업 생태계 확장에 나섰다고 12일 밝혔다.
익산시는 이날 웨스턴라이프호텔에서 홀로그램 기업 21개사와 포스코기술투자 등 투자사 12개사가 참여한 가운데 '홀로그램 기업 투자유치 설명회(IR 데모데이)'를 개최했다.
이번 설명회는 기업이 보유한 기술과 제품을 투자사에 직접 소개하고 사업화 가능성을 검증받는 동시에 투자유치와 판로 개척 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
행사에서는 참여기업들이 기술과 제품, 사업계획 등을 발표하며 기업별 경쟁력과 성장 가능성을 알렸다. 이어 진행된 일대일 맞춤형 투자상담에서는 사업모델과 투자전략을 놓고 기업과 투자사 간 구체적인 협력 방안을 논의했다.
앞서 지난해 사업화 지원을 받아 투자 설명회에 참여한 '레인보우핀토스미디어'가 전문 투자사인 그래비티벤처스의 투자를 유치하는 등 실제 투자 성과로 이어진 사례도 나왔다.
이번 행사는 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원, 전북특별자치도, 익산시가 지원하는 '2026 홀로그램 기술 사업화 실증 지원사업'의 일환으로 추진됐다.
익산시는 이번 행사를 계기로 홀로그램 기업의 기술이 투자와 시장 진출로 이어질 수 있도록 지원을 강화하고 지역 첨단산업 기반을 지속적으로 확대할 계획이다.
lbs0964@newspim.com