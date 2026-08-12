의정부을지대병원, 김원기 의정부시장과 지역 의료 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 의정부을지대병원이 12일 김원기 시장과 간담회를 열었다.
- 지역 의료 현안과 주민 건강 증진 방안을 논의했다.
- 버스노선 확대 등 교통·응급 협력을 강화하기로 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대병원은 12일 김원기 의정부시장과 송현 병원장을 비롯한 병원 주요 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 열고 지역 의료 현안과 주민 건강 증진을 위한 의료기관의 역할 등을 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회는 시와 지역 거점 의료기관 간 협력 방안을 모색하고 지역주민에게 안정적인 의료서비스를 제공하기 위해 마련됐다고 전했다. 간담회 참석자들은 병원 주요 시설도 둘러봤다.
병원은 경기북부 주민의 병원 이용 편의성을 높이기 위해 병원 연계 버스노선 확대와 배차 증편, 지하철역 등 주요 교통거점과 병원을 연결하는 이동지원 방안에 대한 시의 관심과 협조를 요청했다.
아울러 지역 내 응급의료 역량을 높이고 재난 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 시와 병원 간 응급의료 및 재난 대응 협력체계를 강화하기로 했다고 밝혔다.
의정부을지대병원은 2021년 4월 개원 이후 진료과와 전문진료센터를 지속 확대하며 경기북부 거점 의료기관으로 성장해 왔다. 현재 902병상 규모에 39개 진료과, 12개 전문진료센터를 운영하고 있다.
병원은 개원 이후 외래·입원·수술 등 주요 진료 분야에서 성장세를 이어가고 있으며 응급의료센터를 중심으로 지역 응급환자 대응과 경기북부 지역의 의료 안전망 역할도 확대하고 있다고 설명했다.
특히 수술 진료역량을 지속해서 강화하면서 중증·수술 환자에 대한 치료성과도 꾸준히 높이고 있으며 전문 의료진 확충과 수술역량 강화를 바탕으로 외래와 입원 중심의 진료를 넘어 실제 치료로 이어지는 중증 진료체계를 안정적으로 구축하고 있다고 전했다.
김원기 시장은 "의정부을지대병원이 경기북부 거점병원으로 자리 잡아가는 것은 의정부의 새로운 도약과 제2의 발전기를 이끄는 중요한 계기"라며 "특히 경기북부 지역의 필수의료와 응급의료를 책임지는 거점병원으로 역할을 다할 수 있도록 시에서도 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.
송현 병원장은 "의정부을지대학병원은 개원 이후 지역주민의 신뢰와 성원에 힘입어 의료서비스의 질과 진료역량을 꾸준히 높여왔다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 지역 의료 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com