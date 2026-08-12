카톡으로 재산세 알려주자…진천군, 징수율 5년 만에 최고

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 12일 카카오톡 안내로 재산세 징수율을 높였다.
- 올해 7월 주택 재산세 징수율은 92.08%로 5년래 최고였다.
- 주택·건축물 수납액 78억7440만원으로 역대 최대였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 카카오톡으로 재산세 납부를 안내하는 등 '스마트 세정'을 도입한 결과 올해 7월 재산세 징수율이 최근 5년 가운데 가장 높은 수준으로 올라섰다.
진천군은 올해 7월 정기분 주택 재산세 징수율이 92.08%를 기록했다고 12일 밝혔다.
주택과 건축물을 합친 수납액은 78억7440만 원으로 역대 최대 규모다.
주택분 재산세 징수율은 최근 몇 년간 하락세였다. 2022년 91.89%에서 2025년 87.17%까지 떨어졌지만올해 92.08%로 반등했다. 지난해보다 4.91%포인트 상승한 수치다.
수납액도 늘었다. 주택분은 지난해보다 3억1760만원 증가한 26억5164만 원, 건축물분은 52억2276만 원을 기록했다.
건축물분 역시 최근 5년 가운데 가장 많은 금액이다. 군은 올해 처음 도입한 '카카오톡 알림톡 재산세 납부 안내 서비스'가 징수율 상승에 영향을 준 것으로 보고 있다. 종이 고지서의 분실이나 오배송 가능성을 줄이고 모바일에서 바로 납부할 수 있도록 한 것이 특징이다.
납부 마감 직전에는 야간 상담창구도 운영했다. 지난달 28일부터 31일까지 마련된 '재산세 야간상담 민원창구'에는 낮 시간에 행정기관을 찾기 어려운 직장인 등이 이용했다.
김석수 세정과장은 "카카오톡 알림톡과 야간상담 창구 등 군민 눈높이에 맞춘 세정 서비스가 징수율 상승에 도움이 됐다"며 "스마트 세무 행정을 지속적으로 발굴해 안정적인 지방세수 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com