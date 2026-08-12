'광명·군포 공공소각장 상생소각', 경기도 적극행정 경진대회 대상

AI 핵심 요약beta
- 경기 광명·군포시가 12일 상생소각 협약으로 대상을 차지했다.
- 두 시는 1대1 교차소각으로 쓰레기 대란을 막고 3억3000만원을 절감했다.
- 경기도는 18개 우수사례를 선정해 전국대회에 출전시킨다.
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최우수상에 수원시, 용인시자원봉사센터, 여주도시공사 각각 선정
행정안전부 주관 '전국 적극행정 우수사례 경진대회' 출전 자격 부여
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시와 군포시가 공동 추진한 '광명·군포 공공소각장 상생소각 협약'이 경기도 주관 '2026년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 시군·공공기관 통합 대상을 차지했다.
경기도는 31개 시군과 187개 공공기관이 제출한 58건의 사례 중 예선 심사, 도민 여론조사, 본선 심사를 거쳐 최종 18개 우수 사례를 선정했다고 12일 밝혔다.
도에 따르면 대상을 차지한 광명·군포시는 수도권 생활폐기물 직매립 금지와 소각장 정기보수에 따른 쓰레기 처리 난항을 해결하기 위해 전국 최초로 지자체 간 '1대1 상호 교차소각' 연대망을 구축했다.
두 지자체는 소각장 여유 공간을 공유하고 정기보수 일정을 교차 편성해 쓰레기 대란을 예방하는 한편 민간 위탁 비용 등 공공예산 3억3000만 원을 절감한 점에서 높은 평가를 받았다.
최우수 시군에는 수원시의 '전국 최초 우편자동연계 통합·맞춤형 전자고지'가 선정됐으며 최우수 공공기관에는 용인시자원봉사센터의 '레디-용(Ready-Yong) 재난대응 플랫폼 구축'과 여주도시공사의 '임산부 맞춤형 이동권 보장체계 구축'이 각각 이름을 올렸다.
우수상은 남양주시, 이천시, 성남도시개발공사, 고양산업진흥원, 의정부도시공사, 연천군시설관리공단이 수상했다.
수상 기관에는 도지사 표창이 수여되며 이번에 선정된 사례들은 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 공동 주관하는 '2026년 전국 적극행정 우수사례 경진대회'에 경기도 대표로 출전하게 된다.
주형철 경기도 경제부지사는 "급변하는 사회 문제에 대응하기 위해서는 관행에서 벗어난 적극행정이 필수적"이라며 "공무원과 공공기관이 창의적인 행정을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com