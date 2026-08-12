北, UFS 닷새 앞 원산서 탄도미사일 1발… 6일 만에 재도발[종합]

AI 핵심 요약beta
- 북한이 12일 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사했다.
- UFS 닷새 전 발사로, 지난 6일 이후 6일 만이다.
- 합참은 700㎞ 이상 비행한 것으로 보고 경계를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 6일 원산발 SRBM 이어 엿새만에 연쇄 무력시위
17~27일 한미 UFS 앞두고 긴장 고조… 한·미·일 정보 공유
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)'를 닷새 앞둔 12일 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사했다.
지난 6일 강원 원산 일대에서 단거리탄도미사일(SRBM) 1발을 쏜 지 6일 만이다. 북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 11번째다.
합동참모본부는 이날 "오전 6시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발을 포착했다"고 밝혔다. 합참에 따르면 이 미사일은 700㎞ 이상 비행했다. 한미 정보당국은 기종과 정점고도, 정확한 비행거리 등 세부 제원을 정밀 분석하고 있다.
한미 정보당국은 발사 초기부터 북한의 관련 동향을 추적하고 정보를 공유해 왔다. 합참은 "일본과도 북한 탄도미사일 관련 정보를 공유했다"고 밝혔다. 이어 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시·경계를 강화하고, 굳건한 한미 연합방위태세 아래 북한의 동향을 예의주시하고 있다"고 했다.
이번 발사는 오는 17~27일 실시되는 UFS를 앞두고 이뤄졌다. UFS는 한미가 유사시 한반도 방어를 위해 매년 시행하는 방어적 성격의 연합연습이다. 한미는 최근 북한의 미사일 위협과 최근 전쟁 양상 등을 반영해 올해 연습을 진행하기로 했다.
북한은 한미 연합연습을 '침략전쟁 연습'으로 규정해 반발해 왔다. 이에 따라 이번 발사도 UFS를 겨냥한 시위성 무력도발일 가능성이 제기된다. 다만 북한이 발사 의도나 기종을 공개하지 않았고 한미가 제원을 분석 중인 만큼, UFS 대응이라고 단정하기는 이르다.
gomsi@newspim.com