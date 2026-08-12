코인원, '워터밤 속초 2026' 체험존 공개

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 12일 워터밤 속초 2026 체험존을 공개했다.
- 코인원은 22일 속초서 메인 스폰서로 참여했다.
- 1층 게임존·2층 릴렉스존으로 운영한다.
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친구초대 이벤트에 신규 가입자 50% 증가
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 코인원이 '워터밤 속초 2026' 개막을 앞두고 현장에서 운영할 브랜드 체험존 프로그램을 공개했다.
코인원은 오는 22일 강원 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 열리는 '워터밤 속초 2026'에 메인 타이틀 스폰서로 참여한다고 12일 밝혔다.
코인원은 '코인원이 쏜다'를 슬로건으로 행사장에 2층 규모의 브랜드 부스를 운영한다. 방문객들이 게임과 휴식, 브랜드 체험을 함께 즐길 수 있도록 공간을 구성했다.
1층에는 체험형 게임존과 포토존이 마련된다. 게임존에서는 '코인 슈터'와 '가챠' 등 이벤트를 진행하며, 참가자들이 획득한 코인은 현장 교환소에서 실물 경품으로 교환할 수 있다. 한정판 굿즈를 비롯해 최소 5만원부터 최대 100만원 상당의 다양한 혜택도 제공할 예정이다.
2층은 코인원 회원 전용 '릴렉스존'으로 운영된다. 실내 휴게 공간과 휴대전화 충전 서비스를 제공하며, 공연 무대를 조망할 수 있는 프라이빗 테라스도 마련해 회원들이 보다 편안하게 공연을 즐길 수 있도록 했다.
코인원은 워터밤 스폰서십 효과도 나타나고 있다고 설명했다. 지난 7월 친구초대 이벤트를 통해 유입된 신규 가입자는 전월보다 50.4% 증가했다. 워터밤 입장권 증정 이벤트와 친구초대 실적 우수 고객을 대상으로 한 특별 혜택이 가입자 증가를 이끌었다는 분석이다.
peterbreak22@newspim.com