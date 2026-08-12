'서울특별시장애아동·발달장애지원센터' 개소...장애아동 맞춤 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12일 장애아동·발달장애지원센터를 개소했다
- 어울림플라자서 조기발견·맞춤형 복지서비스를 제공한다
- 영유아 조기개입과 가족지원계획도 원스톱 지원한다
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장애 의심 영유아 대상 조기개입...사전 발견 지
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 장애아동과 발달지연 영유아를 조기에 발견하고 맞춤형 복지서비스를 제공하는 '서울특별시장애아동·발달장애지원센터'를 개소했다고 12일 밝혔다.
지원센터는 배리어프리 복지문화복합시설인 '어울림플라자' 4층에 위치한다. 기존 서울특별시발달장애인지원센터와 통합 운영된다. 어울림플라자 내 도서관, 장애인치과병원 등 생활·문화·의료 인프라와 연계해 장애아동, 발달장애인, 가족에게 통합 서비스를 제공한다.
지원센터는 아동의 개인적 특성과 환경, 가족의 욕구 등을 종합적으로 분석해 개인별 지원계획을 수립하고 필요한 복지서비스를 연계한다. 서비스 제공 이후에는 지원 상황을 모니터링하는 등 사후 관리도 맡는다.
주요 지원 대상은 서울에 거주하는 18세 미만 등록 장애아동이다. 9세 미만 아동은 장애 등록 전이라도 발달재활서비스 대상자 결정통지 확인서나 장애가 의심된다는 의사 소견서 또는 진단서가 있으면 이용할 수 있다. 서비스는 주소지 주민센터나 지원센터를 통해 신청할 수 있다.
특히 발달지연이나 장애 위험이 있는 영유아를 조기에 발견해 지원하는 '영유아 조기개입 서비스'도 제공한다. 상담과 종합평가를 거쳐 개인별 가족지원계획을 수립하고 가정 중심 양육 코칭과 관련 서비스 연계 등을 원스톱으로 지원하는 방식이다. 지역 내 장애아동 관련 기관 간 협력 네트워크도 확대할 계획이다.
서울시에 등록된 장애아동은 현재 1만2668명이다. 장애 유형별로 자폐성장애가 4832명(38.1%)으로 가장 많다. 지적장애 4577명(36.1%), 뇌병변장애 1418명(11.2%) 등이 뒤를 잇는다.
영유아 건강검진 발달검사에서 추가 평가나 지속적인 관리가 필요한 영유아도 9756명에 달한다. 이 가운데 심화평가 권고 대상은 7636명, 지속관리 필요 대상은 2120명이다.
정진우 서울시 복지실장은 "장애나 발달지연은 초기에 발견하고 적절한 자극과 복지서비스를 제공하는 조기개입이 아동의 성장에 무엇보다 중요하다"며 "장애아동을 위한 촘촘한 지원망을 구축하고 가족의 양육 부담을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com