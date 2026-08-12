부산시, 어린이기자단에 'AI활용·실전 기사 작성' 특강 진행

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일 어린이기자단 기사 작성 특강을 열었다.
- 어린이기자단 314명은 3월 이후 1020건을 작성했다.
- 가을호 어린이신문은 9월 발행될 예정이다.
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어린이신문 가을호는 9월 발행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 여름방학을 맞아 어린이기자단 취재 역량 강화에 나섰다.
부산시는 전날 시청 대회의실에서 어린이기자단 기사 작성 특강 및 표지 그림 공모 시상식을 개최했다고 12일 밝혔다. 행사에는 어린이기자단과 학부모 등 300여 명이 참석했다.
행사에서는 상반기 어린이신문 표지 그림 공모전 시상식이 먼저 진행됐다. 봄호와 여름호 공모전에서 우수 작품으로 선정된 어린이들에게 상장을 수여했다.
특강에서는 취재 기획부터 기사 구성까지 현장 경험을 바탕으로 한 실전 작성 방법을 전했다.
부산시 어린이기자단 314명은 지난 3월 발대식 이후 월별 테마 취재, 문화·예술 체험, 주요 시정 현장 취재 등을 이어오고 있다. 지금까지 약 1020건의 기사를 작성했다.
이들은 전국소년(장애학생)체육대회, 유네스코 세계유산위원회, 부산항축제, 부산국제어린이청소년영화제 등 주요 행사와 학교, 지역 소식을 어린이 시각에서 기사로 담아내고 있다.
어린이기자단 활동을 담은 어린이신문 가을호는 9월 발행될 예정이다. 어린이신문은 지역 초등학교 전 학년 학생과 어린이복합문화공간, 지역 도서관, 교보문고 등에 배부된다.
시는 여름방학 동안 실전 취재 역량을 높이는 맞춤형 프로그램도 운영하고 있다. 지난달 28일부터 30일까지 국립부경대학교에서 열린 AI 활용 문제 해결 특강에서는 생활 속 문제를 찾고 해결 방안을 모색하는 디지털 탐구 역량을 키웠다.
오미경 대변인은 "여름방학 특강을 통해 어린이기자들의 취재 역량이 한층 더 성장하길 바란다"면서 "앞으로도 어린이기자단 활동을 지원하고, 어린이신문 독자에게는 다양한 콘텐츠를 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com