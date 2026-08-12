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[기고] "가덕도신공항 시대, 경남 UAM 산업·남해안 광역교통체계 함께 키워야"

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AI 핵심 요약

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  • 경남이 11일 UAM을 광역교통망으로 키워야 한다고 강조했다.
  • 가덕도신공항·남부내륙철도·항만을 버티포트로 연결하자고 했다.
  • 관광 실증을 넘어 산업·의료·물류까지 넓혀야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박환기 전 거제시 부시장

교통정책의 패러다임이 바뀌고 있다. 과거에는 도로와 철도, 공항을 각각 확충하는 것이 국가 경쟁력의 기준이었다. 이제는 철도와 공항, 항만, 도로, 미래항공모빌리티(UAM)를 하나의 네트워크로 연결하는 통합 교통체계가 국가 경쟁력을 결정한다. 미래 교통은 시설의 규모 못지않게 연결성과 접근성이 중요하다.

도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)은 이러한 변화의 중심에 있는 미래 교통수단이다. 전기로 구동되는 수직이착륙 항공기(eVTOL)를 활용해 공항과 철도역, 항만, 도심 등을 입체적으로 연결하는 차세대 교통체계다. 흔히 '하늘을 나는 택시'로 알려져 있지만 UAM의 핵심은 비행체 자체보다 기존 교통망과 연결되는 미래 모빌리티 시스템에 있다.

박환기 전 거제시부시장

세계 주요 도시들은 이미 UAM을 미래 교통과 산업의 한 축으로 준비하고 있다. 아랍에미리트(UAE) 두바이는 두바이국제공항 인근과 팜주메이라, 두바이마리나, 다운타운 등 주요 거점을 연결하는 버티포트와 운항체계를 구축하고 있다. 공항에서 주요 도심까지 이동시간을 크게 줄이고 기존 대중교통과 연계해 국제공항의 접근성과 도시 경쟁력을 함께 높이려는 전략이다.

두바이 사례에서 눈여겨볼 부분은 비행체보다 '연결'이다. UAM을 독립된 교통수단으로 운용하는 것이 아니라 공항과 도심, 주요 경제·관광거점을 연결하고 기존 도로·철도교통과 환승하는 네트워크로 만들고 있다. 버티포트 역시 기체가 뜨고 내리는 시설에서 나아가 다른 교통수단과 연결되는 새로운 교통결절점으로 계획하고 있다.

영국과 싱가포르를 비롯한 여러 국가에서도 미래항공모빌리티의 실증과 제도 정비, 인프라 구축을 추진하고 있다. 응급의료와 물류, 공항 접근, 지역 간 이동 등 활용 분야도 넓어지고 있다. 세계의 UAM 경쟁은 새로운 항공기를 개발하는 기술 경쟁과 함께 이를 기존 교통망과 어떻게 연결할 것인가를 둘러싼 교통·도시 경쟁으로 확대되고 있다.

우리나라도 국토교통부를 중심으로 한국형 도심항공교통(K-UAM) 정책을 추진하고 있다. 기체 개발과 실증뿐 아니라 버티포트, 운항체계, 교통관리, 통신·항법, 안전기준 등 UAM 생태계를 구축하는 것이 핵심이다. 정부가 관광·의료 등 초기 서비스와 이후 민간 교통서비스 확대를 단계적으로 추진하고 있는 만큼 지방정부도 지금부터 지역 여건에 맞는 산업과 교통 전략을 마련해야 한다.

경상남도 역시 이러한 변화에 대응해 왔다. 경남도는 진주시, 사천시, 경상국립대학교, 한국항공우주산업(KAI) 등과 협력해 UAM 산업 육성 기반을 마련하고 있다. 기체와 핵심기술 개발, 연구개발, 전문인력 양성, 산학관 협력을 아우르는 미래 항공산업 정책으로 발전시킬 필요가 있다.

경남에는 이를 뒷받침할 산업 기반이 있다. 사천을 중심으로 KAI와 항공우주 관련 기업들이 집적돼 있고, 경상국립대학교를 비롯한 연구·인력양성 기반도 갖추고 있다. 우주항공청 개청으로 국가 항공우주정책의 중심 기능까지 더해졌다. 창원의 기계·방산산업과 거제의 세계적인 조선·해양산업을 연계하면 경남의 미래항공모빌리티 산업은 기체 제작을 넘어 소재·부품, 전장, 정비, 연구개발 등으로 영역을 넓힐 수 있다.

미래항공모빌리티 산업은 항공기 개발만으로 완성되지 않는다. 기체(Air Vehicle), 버티포트(Vertiport), 교통관리시스템, 운항서비스(Operation), 정비(MRO), 통신·항법과 안전관리 등이 하나의 산업생태계를 이뤄야 한다. 특히 버티포트는 UAM의 이착륙 기능과 함께 철도와 버스, 공항, 항만 등 다른 교통수단을 연결하는 미래 교통의 환승거점이다. 어디에 어떻게 구축하느냐에 따라 이용수요와 운항노선은 물론 주변 지역의 공간구조와 산업입지에도 영향을 미치게 된다.

이러한 측면에서 남해안은 미래항공모빌리티를 산업과 광역교통에 함께 적용할 수 있는 좋은 여건을 갖추고 있다. 가덕도신공항과 남부내륙철도, 부산신항·진해신항, 거가대로, 국도 5호선 해상구간, 연안여객선 등 다양한 교통수단이 하나의 권역에 모여 있다. 사천의 항공우주산업과 창원의 기계·방산산업, 거제의 조선·해양산업까지 연결하면 교통망과 산업망을 함께 구축할 수 있다.

필자는 교통 분야에 오랫동안 일해왔다. 그 과정에서 교통체계의 경쟁력은 개별 시설의 규모뿐 아니라 교통수단 간 연계성과 네트워크의 완성도에 따라 크게 달라진다는 점을 현장에서 확인해 왔다. 이러한 관점에서 경남의 UAM 정책도 관광 실증사업에 머물러서는 안 된다. 관광은 초기 수요를 창출하고 실증 경험을 축적하는 중요한 분야이지만, 장기적으로는 산업과 비즈니스, 공항 접근, 응급의료, 재난 대응, 도서지역 이동 등으로 활용 범위를 넓혀야 한다.

통영과 고성을 중심으로 추진하는 관광형 UAM도 이러한 관점에서 접근할 필요가 있다. 이곳에서 축적되는 운항 경험과 안전·관제 데이터, 이용수요 등을 바탕으로 거제와 사천, 가덕도신공항까지 연결하는 남해안 광역 UAM 네트워크로 발전시켜야 한다. 관광에서 출발하더라도 최종 목표는 남해안의 산업과 생활권을 연결하는 미래 교통체계를 구축하는 데 두어야 한다.

특히 남부내륙철도 거제역의 역할이 중요하다. 남부내륙철도가 개통되면 거제역은 수도권과 남해안을 연결하는 새로운 철도 관문이 된다. 역세권을 계획할 때 철도 이용객을 처리하는 역사의 기능에 한정하지 말고 철도와 광역버스, UAM, 공항 접근교통 등이 연결되는 미래형 모빌리티 허브(Mobility Hub)로 계획할 필요가 있다.

거제역에 버티포트를 연계하고 가덕도신공항과 UAM 노선을 구축한다면 철도와 항공을 연결하는 새로운 환승체계가 만들어진다. 이를 부산신항·진해신항과 거제의 양대 조선소, 주요 산업단지, 연안여객선 터미널 등으로 단계적으로 확대하면 남해안의 교통 접근성은 크게 향상될 수 있다. 조선·해양산업의 기업 활동과 해외 바이어 이동, 국제회의, 응급의료, 재난 대응 등에서도 활용 가능성이 커진다.

버티포트 입지는 따라서 UAM 사업자가 결정할 개별 시설의 문제가 아니다. 도시계획과 광역교통계획 단계에서부터 철도역과 공항, 항만, 산업단지, 주요 도시거점과의 연계를 검토해야 한다. 향후 거제역 역세권 개발계획을 수립할 때도 UAM과 버티포트가 들어설 공간을 미리 검토해야 한다. 교통시설이 완공된 뒤 다시 공간을 확보하는 것보다 계획 단계에서 미래 교통수단을 반영하는 것이 도시계획과 사업비 측면에서 훨씬 효율적이다.

경남의 UAM 산업정책과 교통정책도 함께 가야 한다. 사천은 항공우주산업과 기체·핵심기술 개발, 창원은 기계·방산산업, 통영·고성은 운항 실증, 거제는 조선·해양산업과 남부내륙철도라는 강점을 갖고 있다. 지역별 강점을 역할 분담으로 연결하고 가덕도신공항과 부산신항·진해신항까지 네트워크를 확장한다면 남해안 전체가 하나의 미래항공모빌리티 산업권이 될 수 있다.

이를 위해 경남도 차원의 UAM 종합계획도 준비해야 한다. 기체와 부품산업 육성에 그치지 않고 장래 수요와 운항노선, 버티포트 후보지, 철도·공항·항만과의 환승체계, 교통관리와 안전, 정비, 전문인력 양성까지 하나의 계획 안에서 다뤄야 한다. 가덕도신공항 개항과 남부내륙철도 개통 등 대규모 교통 인프라의 구축 시기를 고려해 UAM 광역교통망을 단계적으로 준비할 필요가 있다.

가덕도신공항은 남부권의 국제 관문이 되고, 남부내륙철도는 수도권과 남해안을 잇는 철도축이 된다. 부산신항과 진해신항은 세계 물류망으로 이어지고, 사천에는 대한민국 항공우주산업의 핵심 기반이 자리 잡고 있다. 경남의 과제는 이들 거점을 각각 개발하는 데 그치지 않고 하나의 광역교통망과 산업생태계로 연결하는 것이다.

경남의 UAM 정책도 이 큰 틀에서 추진해야 한다. 사천의 항공우주산업과 통영·고성의 실증사업, 남부내륙철도 거제역, 거제의 조선·해양산업, 가덕도신공항을 연결하는 광역 UAM 전략을 지금부터 준비해야 한다. 버티포트 입지도 철도역과 공항, 항만, 산업단지 등 기존 교통·산업거점과 연계해 도시계획 단계에서 검토해야 한다.

가덕도신공항 개항과 남부내륙철도 개통은 남해안의 교통체계를 새롭게 짜는 중요한 전환점이 될 것이다. 여기에 부산신항과 진해신항, 사천의 항공우주산업, 거제의 조선·해양산업이 연결되면 경남은 항공·철도·항만·산업이 한 권역에서 연계되는 미래 모빌리티 기반을 갖추게 된다.

UAM 역시 기체 개발과 실증에 머물러서는 안 된다. 가덕도신공항과 남부내륙철도 거제역, 산업단지와 항만을 연결하고, 버티포트를 미래형 환승거점으로 계획해야 한다.

경남이 지금 준비해야 할 것은 UAM 노선 몇 개를 만드는 일이 아니라 항공우주산업과 광역교통, 도시공간을 함께 설계하는 장기 전략이다. 가덕도신공항 시대의 새로운 하늘길이 철도와 항만, 산업도시까지 이어질 때 UAM의 산업적 가치와 교통적 가치도 함께 커질 것이다.

경남은 기체를 만드는 지역에서 한 걸음 더 나아가 미래항공모빌리티를 산업으로 키우고 실제 교통체계로 구현하는 중심지가 되어야 한다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.

 

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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극심한 가뭄 경남 '국가소방동원령' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 가뭄과 폭염으로 심각한 물 부족을 겪고있는 경남 지역을 위해 국가소방동원령이 내려졌다. 소방청은 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령하고 전국 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방대원 400명을 경남에 긴급 투입, 농업용수와 생활용수를 공급하기로 했다. 이번 조치는 폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다. 국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 재난이 발생해 해당 지역 소방력만으로 대응이 어려울 때 전국의 소방력을 동원하는 조치다. 최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 가뭄이 장기화하면서 국민의 일상과 생업에 직접적인 피해가 발생하고 있는 만큼 지역 차원의 대응을 넘어 국가적 지원이 필요한 상황"이라고 밝혔다. 그는 "전국의 가용 소방력을 신속하게 투입해 급수가 필요한 지역에 적기에 용수가 공급될 수 있도록 해 국민 불편과 피해를 최소화할 것"이라고 말했다. 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 경남의 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮은 것은 물론, 평년 저수율 72%에 크게 못미치고 있다. 현재 경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 지역에 농업용수 가뭄 단계가 내려졌다. 특히 밀양과 거제, 함안 3개 지역은 심각 단계다. 소방청은 이번 동원령에 따라 서울과 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 등 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남으로 이동한다고 설명했다. 동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 집결지에 모여 13일까지 이틀간 급수 지원 활동을 벌인다. 한편 경남소방본부는 자체 소방력만으로 원활한 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청도 전국 단위 지원이 필요하다고 판단해 동원령을 내렸다. 경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02 osy75@newspim.com 2026-08-11 23:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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