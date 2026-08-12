전국 광역 단체장 8월 12일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사 등 전국 단체장들 11일 통합방위 일정에 나섰다
- 경남·부산·대전 등은 을지연습 준비와 협의회를 열었다
- 전북·세종·인천은 협약, 간담회, 지역 현안 점검을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
3분기 통합방위협의회(10:40 도정회의실)
- 한화계열사 지역인재 채용 업무협약식(14:00 창원 한화에어로스페이스 3사업장 R&D캠퍼스)
- BNK경남은행 가족문화 페스티벌(17:00 창원NC파크 일원)
▲우상호 강원도지사
-기자간담회(09:30 브리핑룸)
-제3차 한반도 농업포럼(13:00 강원특별자치도농업인단체회관)
-을지연습 통합방위협의회(14:00 신관 대회의실)
-대한적십자사 강원특별자치도지사 회장 면담(16:00 통상상담실)
▲이원택 전북지사
-청렴문화 확산을 위한 거버넌스 구축 협약 (11:30회의실)
-이석규 애국지사 위문 (13:15 효사랑가족병원)
-새만금햄프산업클러스터 조성 업무협약 (15:00 회의실)
-전주세계소리축제 개막식 (19:40 한국소리문화전당)
▲전재수 부산시장
- 1만원 임대료 빈점포 지원사업 후원금 전달식(09:30국제의전실)
- 2026년 을지연습 통합방위협의회(10:00영상회의실)
- 동남권 지역인재 양성 및 채용연계를 위한 업무협약식(14:00 한화에어로 3공장-창원)
▲허태정 대전시장
-2026 3분기 대전광역시 통합방위협의회 및 을지연습 준비보고회(14:30 전시종합상황실)
▲조상호 세종시장
-제2회 정례 기자간담회(10:00 브리핑실)
-세종테크밸리 입주기업인 소통 간담회(11:00 비전세미콘)
-시정5기 소정면 시민과의 대화(15:00 소정면 행정복지센터)
-시정5기 전의면 시민과의 대화(17:00 전의면 행정복지센터)
▲박찬대 인천시장
- 인천광역시 통합방위 협의회 (14:00)
- 서울7호선 청라국제도시 정상화를 위한 민관정 협의체 회의 (16:30)
▲신용한 충북지사
-충북도 지방통합방위회의(14:00 충무시설)
▲이철우 경북도지사
- 2026년 반부패 청렴교육(14:00 다목적홀)
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식일정 없음
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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