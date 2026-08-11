안성시 '1:1 맞춤형 대학 입시 컨설팅' 다양한 입시정보 제공

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 11일 고3 대상 1:1 대학 입시 전략 컨설팅을 했다.
- 입시 컨설턴트가 성향과 성적을 분석해 수시 전략을 제시했다.
- 시는 9월 2차 상담과 10월 추가 컨설팅을 예고했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 지역 내 고등학생들의 성공적인 대학 진학을 지원하기 위해 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 '안성맞춤 1:1 대학 입시 전략 컨설팅'을 실시했다고 11일 밝혔다.
이번 컨설팅은 입시 전문 진로 컨설턴트들이 대거 참여해 학생별 학업 성향, 희망 대학 및 학과, 학교생활기록부, 모의평가 성적 등을 종합적으로 분석하고 개인별 맞춤형 수시 지원 전략을 제공하는 방식으로 진행했다.
학생들은 지원 가능한 대학과 학과를 다각도로 검토하고 개인별 강점을 파악해 대입에 대한 불안감을 해소하는 계기가 됐다.
시는 오는 9월 초 2차 유선 상담을 이어갈 예정이다. 2차 상담에서는 9월 모의평가 결과와 실제 수시모집 원서 접수 현황을 즉각 반영해 최종 입시 전략을 세울 수 있도록 꼼꼼히 점검해 줄 예정이다.
이어 오는 10월 17일에는 고등학교 1~2학년 학생 30명을 대상으로 대입 준비 방향과 효율적인 학습 계획 수립을 돕는 1:1 컨설팅을 추가로 개최한다.
시 관계자는 "맞춤형 컨설팅을 통해 학생들이 자신의 진로와 성적에 맞는 구체적인 입시 전략을 세우도록 돕고 있다"며 "앞으로도 학생들이 적성에 맞는 대학 진학을 준비할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com