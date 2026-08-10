안병구 밀양시장, 폭염·가뭄 대응 현장 점검…"주민 불편 최소화"

AI 핵심 요약beta
- 안병구 밀양시장이 10일 폭염·가뭄 현장을 점검했다.
- 단장면·산내면서 농업용수와 쉼터 운영을 살폈다.
- 반복 용수난 지역에 구조적 개선 필요를 제기했다.
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긴급 용수 공급·개선 대책 검토
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 폭염·가뭄 현장을 찾아 농업용수 확보와 주민 불편 사항을 점검했다.
밀양시는 안병구 시장이 10일 단장면 구미경로당과 감물리 농경지, 산내면 양촌마을과 원당마을, 중양경로당 등을 차례로 방문해 무더위쉼터 운영 상태와 가뭄 피해 현황을 살폈다고 밝혔다.
먼저 단장면 구미경로당에서는 냉방시설 관리 상태와 쉼터 운영 실태를 점검하고 어르신들의 안부를 확인했다. 감물리 농경지에서는 살수차를 통한 급수 과정을 확인하며 벼 생육 상태를 살폈고 가용 장비를 적기에 투입해 농업용수를 차질 없이 공급하도록 지시했다.
산내면 양촌마을과 원당마을에서는 반복되는 용수난 문제도 점검했다. 양촌마을의 취입보는 기능 저하가 진행된 상태였고 원당마을 양수장 취수원에서는 물길 굴착 작업이 이뤄지고 있었다. 이들 지역은 매년 가뭄 때마다 임시 물길 조성과 굴착을 반복해 온 곳으로 안 시장은 구조적 시설 개선 필요성을 제기했다.
중양경로당에서는 경로당 신축 공사로 야외 평상을 임시 무더위쉼터로 이용하고 있는 주민들을 만나 불편 사항을 들었다. 안 시장은 야외 공간 특성상 폭염을 피하는 데 한계가 있는 만큼 얼음물 공급과 안전한 휴식 공간 확보 등 세심한 대응이 필요하다고 당부했다.
시는 최근 폭염과 가뭄이 겹치며 단장면과 산내면을 비롯한 일부 지역에서 농업용수 부족 우려가 커지자 현장 점검과 긴급 급수 지원을 이어가고 있다.
안병구 시장은 "가뭄 피해 지역에 대한 긴급 용수 공급을 지속하는 한편, 매년 반복해서 용수난을 겪는 지역은 취입보 보수와 취수원 기능 개선 등 근본적인 대책을 신속히 검토하겠다"면서 "단기적 긴급 처방과 중장기적 구조 개선을 병행해 농가와 주민들의 불편을 줄이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com