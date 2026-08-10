의정부도시공사, 2026년 지방공기업 경영평가 2년 연속 우수기관

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사가 10일 지방공기업 경영평가에서 2년 연속 나등급을 받았다.
- 통합 후 상권진흥센터 신설로 조직 효율화와 전문성을 높였다.
- 사업수입 290억 원을 기록하며 ESG 성과도 인정받았다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사는 행정안전부가 전국 268개 지방공기업을 대상으로 실시한 '2026년도 지방공기업 경영평가'에서 2년 연속 '나'등급을 받아 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.
공사는 이번 평가에서 기관 통합에 따른 조직·인력 운영 효율화와 상권진흥 기능의 전문성·연속성 확보 성과를 인정받았다고 전했다.
특히 2025년 5월 의정부시상권활성화재단과 통합해 상권진흥센터를 신설하고 중복된 행정·지원 기능을 일원화한 점이 높은 평가로 이어졌다.
경영지표에서도 개선세가 나타났다. 2025년 1인당 영업수익은 전년보다 9.9%p 늘었고 사업수입은 약 290억 원으로 역대 최고 수준을 기록했다.
ESG 경영 분야 성과도 주목받았다. 공사는 '재해경감 우수기업 인증'을 획득했고 재해경감 우수사례 경진대회에서 행정안전부 장관상을 받았으며 지역사회공헌 인정기관으로도 선정됐다.
전현영 의정부도시공사 사장은 "2년 연속 우수기관 달성은 시민과 임직원이 함께 만든 성과"라며 "시민 의견을 경영에 적극 반영해 지역경제 활성화와 시민 체감 서비스 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com