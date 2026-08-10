전재수 부산시장, 최휘영 장관과 '문화체육관광 정책 협력' 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 문체부에 지원을 요청했다
- 전재수 시장은 복합돔아레나 등 현안을 설명했다
- 양측은 문화·체육·관광 상시 협력하기로 했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 문화·체육·관광 분야 현안 해결과 남부권 문화 거점 도약을 위해 문화체육관광부에 정부 차원의 지원을 요청했다.
시는 10일 부산을 방문한 최휘영 문화체육관광부 장관과 만나 문화·체육·관광 분야 정책 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 최 장관은 이날 '2026 부산 세계도서관정보대회' 참석을 위해 부산을 찾았으며 전재수 부산시장과 오찬 간담회를 가졌다.
전 시장은 이 자리에서 부산시가 추진 중인 복합형 돔 아레나 건립과 예술·기술 융합 창작·창업 거점인 '아트코리아 랩 부산' 조성 사업을 설명했다.
시민 생활체육 기반 확충을 위한 국민체육센터 건립 국비 지원과 부산을 관문으로 한 부울경 초광역 관광권 육성에 대한 정부의 관심과 협력을 요청했다.
전 시장은 문화 기반과 문화 향유 기회가 수도권에 집중된 구조를 개선해야 한다며 부산이 남부권 문화 거점으로 실질적인 역할을 할 수 있도록 문체부의 지원이 필요하다고 강조했다.
최 장관은 아동·청소년의 문화예술교육 기회를 확대하는 '꿈의 예술단'과 문화 향유 기회를 월 1회에서 주 1회로 확대하는 '문화요일' 등 문체부 정책을 소개했다.
공공·학교도서관의 지역서점 우선구매 제도 개선과 노후 문화·체육시설 개선 지원 등 지역에서 활용할 수 있는 정책도 설명하며 부산시의 적극적인 참여를 당부했다.
부산시와 문체부는 개별 사업별 협의를 넘어 문화·체육·관광 분야 전반에서 상시 소통하는 협력 관계를 이어가기로 했다. 이날 논의된 현안은 앞으로 실무 협의를 통해 구체화할 계획이다.
전 시장은 "부산은 해양과 항만, 영화와 영상 등 다른 도시가 갖기 어려운 자산을 가진 도시"라며 "시민이 일상에서 문화를 누리고 지역 예술인이 부산에 정착할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다. 이어 "이날 요청한 현안들이 실제 성과로 이어질 수 있도록 문체부와 긴밀히 협력하겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com