경기도연천교육지원청, 지방공무원 AI 역량 강화 연수 시작

AI 핵심 요약beta
- 연천교육지원청이 10일 AI 기반 연수에 나섰다
- 지방공무원 실무역량 강화를 목표로 추진했다
- G-ONE·거점교육으로 현장 확산을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도연천교육지원청이 민선 6기 경기도교육감의 핵심 공약인 'AI 교육체제'와 연계해 2026년 지방공무원 대상 AI 기반 실무역량 강화 연수를 10일부터 본격 추진한다고 밝혔다.
연천교육지원청은 2026년 지방공무원 역량강화 브랜드인 'AIDed(에이드) 연천 2.0: 잇다(ITDA)'를 고도화해 직급별 핵심역량을 연중 상시 지원하는 성장 체계를 구축한다.
'잇다(ITDA)'는 사람·직무·지역자원을 통합하고 현장의 문제를 역량으로 전환해 표준 교안 개발과 현장 확산까지 이어가겠다는 의미를 담고 있다고 전했다.
이번 연수는 계약, 예산, 공문서 작성, 자료 분석, 엑셀 양식 생성, 교안 작성, 협업문서 작성 등 지방공무원이 현장에서 자주 수행하는 업무를 중심으로 AI 활용 역량을 체득하도록 운영된다.
주요 추진 내용은 ▲AI 기반 지방공무원 직무아카데미 운영 ▲G-ONE 기반 실시간 비대면 공동연수 ▲거점학교를 활용한 AI 실습교육 ▲지역 연계 AI교육 프로그램 운영 ▲AI 활용 강사양성과정 운영 ▲업무협업포털 G-ONE 활성화 교육 등이다.
8월에 열리는 'AIDed 연천 2.0: 잇다(ITDA)' 직무아카데미에서는 노트북LM, 미리캔버스, Gemini 등 다양한 AI 도구를 활용한 실무 연계 과정이 진행된다.
또한 AI-Assisted 교안 작성법 등 지역강사 양성과정을 통해 내부 구성원이 직접 AI 기반 직무교육 콘텐츠를 기획하고 확산할 수 있도록 지원한다.
연천교육지원청은 G-ONE 활성화도 AI 행정역량 강화의 핵심 기반으로 삼는다.
G-ONE 메신저, 드라이브, 미팅 등을 활용해 자료 공유와 취합, 공동 문서 작성, 비대면 회의, AI 대화형 서비스 활용을 일상 업무에 정착시키고 학교와 교육지원청 간 협업 효율성을 높일 계획이라고 밝혔다.
지역 내 학교와 연계한 거점형 AI교육도 함께 추진한다.
학교 현장의 접근성을 높이기 위해 거점 공간을 활용한 실습형 교육을 운영하고 지역 자원과 연계한 프로그램으로 연천의 지리적 여건을 보완하는 맞춤형 연수 체계를 마련할 예정이다.
이상호 연천교육지원청 교육장은 "AI교육체제의 핵심은 기술 그 자체가 아니라 사람과 현장을 더 잘 지원하는 데 있다"며 "연천교육지원청은 AI를 활용해 지방공무원이 실제 업무를 더 정확하고 효율적으로 수행할 수 있도록 돕고 그 성과가 학교 행정서비스의 질 향상과 학생 성장 지원으로 이어지도록 하겠다"고 말했다
asj7376@newspim.com