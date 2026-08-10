의정부시, '빛나는 주인공과 함께하는 시정 공유의 날' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 10일 시청 태조홀에서 시정 공유의 날을 열었다.
- 민선 9기 첫 정책인 지역화폐 확대 발행을 시민에게 설명했다.
- 지역사회 발전에 기여한 시민·공직자 16명을 표창했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 10일 시청 태조홀에서 시민과 공직자 등 120여 명이 참석한 가운데 '빛나는 주인공과 함께하는 시정 공유의 날'을 열었다고 밝혔다.
민선 9기 출범 이후 새롭게 마련한 이번 행사는 기존 '미래가치 공유 플러스의 날'을 개편한 월례 행사로 시의 주요 정책을 시민과 공유하고 시정에 대한 이해와 공감대를 넓히는 데 초점을 맞췄다.
행사는 의정부시립합창단의 공연으로 시작됐다. 이어 새롭게 구성한 '의정부 공감'과 '빛나는 주인공' 순으로 진행됐다.
'의정부 공감'에서는 민선 9기 제1호 결재 사항인 '지역화폐 확대 발행' 정책이 소개됐다.
이기수 소상공인팀장은 9월 4일부터 확대 발행되는 지역화폐 정책의 추진 배경과 주요 내용, 기대효과 등을 설명하며 지역경제 활성화와 민생경제 회복을 위한 정책 방향을 공유했다.
이어진 '빛나는 주인공'에서는 지역사회 발전과 시정 운영에 기여한 모범 시민과 공직자 16명에게 김원기 시장이 표창장을 수여했다. 참석자들은 수상자들의 공로에 박수를 보내며 감사와 축하의 뜻을 전했다.
김원기 시장은 "시정 공유의 날이 시민과 공직자가 주요 정책에 대한 이해와 공감을 넓혀가는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "이러한 공감이 시민의 뜻을 시정에 담고 새로운 의정부를 만들어 가는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.
시는 앞으로 시정 공유의 날을 통해 시민의 삶과 맞닿아 있는 주요 정책을 지속적으로 알리고 지역사회를 빛낸 숨은 주역들을 발굴·격려하며 시민과의 소통을 강화해 나갈 계획이라고 전했다.
asj7376@newspim.com