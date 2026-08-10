동대문구, 청량리민자역 주차장 하이패스 도입…출구 정체 해소

AI 핵심 요약beta
- 동대문구가 10일 전농1동B 08번 주차장에 하이패스를 도입했다.
- 청량리역 인접 주차장 출구 정체 해소와 편의 증진을 노렸다.
- 구는 시범운영 뒤 대규모 공영주차장으로 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 청량리민자역사 뒤편 고가도로에 위치한 '전농1동B 08번' 주차장에 하이패스 결제시스템을 도입하고 10일부터 시범운영에 들어갔다. 이 시스템은 고속도로 통행료 하이패스 결제와 같은 방식으로 하이패스 단말기를 장착한 차량이 출구에 접근하면 주차 요금이 자동 결제된다.
도입 대상인 '전농1동B 08번 주차장'은 청량리민자역사 3층 대합실과 바로 연결되는 교통 요충지다. 월평균 방문 주차 이용 차량이 2340대가 넘을 정도로 이용률이 높아 출구 정체도 상습적으로 발생해왔다.
구는 출구 정체를 해소하는 것은 물론, 이용 편의 증진과 시스템 도입 초기의 현장 혼선을 방지하기 위해 출구를 이원화 했다. 기존 출구는 그대로 유지하면서 '하이패스 결제 전용 출구'를 별도로 신설해 운영하는 방식이다.
다만 하이패스 단말기를 장착하지 않은 차량이나 다둥이, 임산부 등 수동으로 요금 감면을 받아야 하는 차량은 기존과 같이 일반 출구 또는 사전정산기를 통해 결제 후 출차하면 된다.
구는 이번 시범운영 결과를 바탕으로, 향후 관내 이용률과 회전율이 높은 대규모 공영주차장을 대상으로 하이패스 결제시스템을 점차 확대해 나갈 계획이다.
최동민 동대문구청장은 "국내 하이패스 단말기 보급률이 90% 이상인 만큼 이번 시스템 도입으로 출구 정체 완화와 이용 편의가 획기적으로 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 이와 같은 구민들이 일상에서 체감할 수 있는 편리하고 스마트한 주차환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com