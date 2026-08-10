남양주시, 자체 개발 AI 행정시스템 '냅(NAP)' 전면 시행

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일부터 AI 행정시스템 냅을 전 직원 3000명에 전면 시행했다.
- 외부 용역 없이 자체 구축해 약 1억5000만원 예산을 절감했다.
- 시는 문서 자동작성·법령검색 기능을 바탕으로 냅을 고도화하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 10일부터 자체 개발한 AI 행정시스템 '냅(NAP)'을 전 직원 약 3000명을 대상으로 전면 시행한다고 밝혔다. 시는 외부 용역이나 별도 사업예산 없이 시스템을 구축해 약 1억5000만원의 예산을 절감했다고 설명했다.
냅은 'Namyangju AI Partner'의 약자로 남양주 행정을 이해하고 공직자의 업무를 지원하는 AI 파트너라는 의미를 담았으며 시는 '냅'이라는 명칭에 다양한 행정업무에 빠르고 자신 있게 답한다는 뜻도 더했다고 밝혔다.
이번 전면 시행은 남양주시가 자체 기술력으로 구축한 AI 행정혁신을 본격화한다는 데 의미가 있다. 스마트도시과 AI전략팀이 기획부터 설계, 개발, 보안, 운영까지 전 과정을 직접 수행했으며 유휴 서버를 재활용해 비용 절감 효과도 거뒀다.
냅은 생성형 AI를 단순한 대화형 서비스가 아니라 실제 행정업무에 활용할 수 있도록 설계됐다. 공문서 표준(HWPX) 서식에 맞춰 문서를 자동 작성할 수 있어 별도 편집 없이 보고서 작성이 가능하다.
또 공적조서, 국민신문고 답변, 출장복명서, 각종 보고자료, 예상 질의응답 등 실무에 자주 쓰는 문서도 업무지원 서식을 통해 쉽게 작성할 수 있다. 법령 검색이 가능한 법률 챗봇과 카드뉴스, 숏폼, PPT 초안 작성 기능도 제공한다.
시는 직원들이 실제 업무 과정에서 필요로 하는 기능도 지속적으로 냅에 반영하고 있다.
사내게시판을 통해 접수한 반복·단순 업무 자동화 요청을 AI 업무지원 기능으로 개발해 시스템에 탑재했고 별도 프로그램 설치 없이 냅에서 바로 활용할 수 있도록 했다.
남양주시는 앞으로 냅을 단순한 AI 업무지원 도구를 넘어 업무를 분석·수행해 공직자의 업무 전반을 지원하는 에이전틱(Agentic) AI 기반 행정업무 플랫폼으로 단계적으로 고도화할 계획이다.
최현덕 남양주시장은 "AI는 공직자의 업무 효율을 높이고 행정서비스의 질을 한 단계 높일 수 있는 중요한 수단"이라며 "'냅'을 직원들이 일상적으로 활용하는 업무도구로 정착시키고 행정혁신의 성과가 시민이 체감하는 AI 행정서비스로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com