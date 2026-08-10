차준환, '나 혼자만 레벨업' 첫 공연 성료…성진우로 완벽 변신

AI 핵심 요약beta
- 차준환은 7일 나 혼자만 레벨업 온 아이스로 첫 무대를 마쳤다.
- 주인공 성진우로 스케이팅과 연기, 노래를 소화했다.
- 안무 공동 제작까지 맡아 공연 완성도를 끌어올렸다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 차준환 '나 혼자만 레벨업 온 아이스(on ICE)' 첫 공연을 성공적으로 마치며 색다른 무대 변신을 선보였다.
차준환은 지난 7일 목동종합운동장 실내아이스링크에서 열린 아이스쇼 '나 혼자만 레벨업 온 아이스'에 주인공 '성진우' 역으로 출연해 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.
'나 혼자만 레벨업 온 아이스'는 동명의 인기 웹툰과 웹소설을 원작으로 한 아이스쇼다. 인류 최약 병기였던 주인공이 각성한 뒤 최강의 헌터로 성장해가는 과정을 아이스 퍼포먼스로 풀어낸다.
극 중 차준환은 유일무이한 성장형 헌터 성진우로 분해 강렬한 스케이팅 퍼포먼스를 펼쳤다. 빠르고 역동적인 움직임과 안정적인 기술로 캐릭터의 압도적인 힘을 표현하는 한편, 대사와 연기, 뮤지컬 넘버까지 직접 소화하며 성진우의 변화와 성장 과정을 무대 위에 생생하게 구현했다.
특히 차준환은 이번 공연에서 안무 공동 제작과 디렉팅에도 참여해 작품에 대한 남다른 이해도를 보여줬다. 원작의 세계관과 캐릭터에 대한 이해를 바탕으로 인물의 감정선을 안무에 녹여내며 단순한 스케이팅 퍼포먼스를 넘어 이야기의 흐름을 전달하는 데 힘을 보탰다. 이를 통해 공연의 몰입도와 완성도를 한층 끌어올렸다.
차준환은 첫 도전인 뮤지컬 형식의 아이스쇼에서 피겨스케이팅은 물론 연기와 노래, 안무 디렉팅까지 폭넓은 역량을 발휘했다. 오랜 시간 쌓아온 피겨스케이팅 실력을 기반으로 새로운 영역까지 자연스럽게 확장하며 주인공 성진우의 서사를 안정적으로 이끌었다는 평가다.
첫 공연을 성공적으로 마친 차준환이 남은 공연에서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 모인다.
한편 차준환이 주인공으로 출연하는 '나 혼자만 레벨업 온 아이스'는 오는 17일까지 목동 아이스링크에서 공연된다.
moonddo00@newspim.com