남양주시, 건강취약계층 방문관리 강화…기후보험 안내 확대

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일 폭염에 독거노인 건강관리를 강화했다
- 보건소는 방문·전화로 수칙 안내와 물품을 지원했다
- 기후재난 피해 대비 기후보험 안내도 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 장기화되는 폭염에 대응해 독거노인과 만성질환자 등 건강취약계층을 대상으로 방문건강관리를 강화하고 기후재난 피해 시 활용할 수 있는 기후보험 안내를 확대하고 있다고 10일 밝혔다.
남양주보건소는 방문건강관리 간호사를 통해 대상자의 건강상태를 수시로 확인하고 있다.
간호사는 가정을 직접 방문하거나 전화상담을 통해 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제 등 폭염 대응 수칙을 안내하고 자외선 차단 모자와 쿨타월 등 폭염 대응물품도 지원하고 있다.
아울러 방문건강관리 대상자가 기후재난으로 건강피해를 입었을 경우 필요한 지원을 받을 수 있도록 기후보험 안내도 병행하고 있다.
방문 또는 전화상담 과정에서 가입 대상과 보장 범위, 보장 기간, 보험금 청구 절차 등을 안내하고 관련 안내문도 배부하고 있다.
기후보험은 경기도민을 대상으로 온열·한랭질환 등 기후 관련 건강피해를 지원하는 제도다. 특히 방문건강관리 대상자 등 기후취약계층은 입원비와 통원비를 추가로 지원받을 수 있다.
정태식 남양주보건소장은 "기후변화로 인한 폭염이 일상화되고 있는 만큼 건강취약계층에 대한 선제적인 건강관리와 기후보험 안내를 지속적으로 추진해 시민들이 기후재난으로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com