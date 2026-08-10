포천시의회, 현안 추진 방안 모색 정책간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시의회가 10일 집행부와 정책간담회를 열었다
- 제3회 추경예산·도시가스·상수도 확충 등을 논의했다
- 서과석 의장은 현안 차질 없는 추진을 당부했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회가 집행부와 정책간담회를 열고 지역 주요 현안사업의 추진 상황을 점검하며 협력 방안을 논의했다.
포천시의회는 10일 시의회 2층 의원회의실에서 집행부와 정책간담회를 열고 지역 핵심 사업의 추진 현황을 공유했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 ▲2026년 제3회 추가경정예산 관련 재정 운용 ▲도시가스 공급사업 ▲학교복합시설 조성 ▲관인1+센터 및 신북 통합공공임대주택 건립 ▲상수도 시설 확충 등 시민 생활과 지역 발전에 직결되는 주요 현안이 논의됐다.
의원들은 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 예산 부담과 일정 지연 가능성을 사전에 면밀히 살펴야 한다며 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 철저한 사업관리와 적극적인 재원 확보를 당부했다.
서과석 의장은 "오늘 논의한 사업들은 시민 생활과 지역 발전에 직접적인 영향을 미치는 주요 현안"이라며 "집행부와 지속적으로 소통하며 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 의회에서도 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 정책간담회를 통해 주요 현안을 사전에 공유하고 함께 해결방안을 모색하는 등 시민 중심의 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com