부산항만공사, 지역 아동·청소년 진로체험 재인증…지역사회와 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 10일 교육부 진로체험기관 재인증을 받았다.
- 지역 아동·청소년 대상 무료 체험을 꾸준히 운영한 성과다.
- BPA는 2029년까지 해양·항만 진로체험을 이어가기로 했다.
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2029년까지 진로체험기관 지위 유지
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 지역 아동·청소년 대상 체험 프로그램을 이어온 성과를 인정받았다.
BPA는 교육부 주관 '교육기부 진로체험기관 인증제' 재인증을 획득했다. 2023년 첫 인증 이후 지역 아동·청소년 대상 교육기부와 진로체험을 꾸준히 이어온 점이 반영됐다.
교육기부 진로체험기관 인증제는 지역사회에서 양질의 무료 진로체험 프로그램을 제공하는 기관을 교육부가 심사해 인증하는 제도다. 부산항만공사는 이번 재인증으로 2029년까지 진로체험인증기관 지위를 유지한다.
BPA는 올해 부산시교육청과 함께 부산지역 초등 방과 후 돌봄학교 아동을 대상으로 방과 후 체험 프로그램을 운영하고 있다. 임직원이 직접 강사로 참여해 항만 산업을 소개하고 친환경 항만안내선 'e그린호' 승선 체험도 제공했다.
취약계층과 지역 아동·청소년을 대상으로 항만안내선 체험 행사를 이어왔고 지난 7일에는 '2026 미래드림 ESG 해양과학캠프'를 통해 해양 분야 진로 탐색과 현장 체험 기회를 제공했다.
송상근 사장은 "이번 재인증이 부산항의 자원과 임직원 전문성을 바탕으로 지역사회와 소통해 온 결과"라며 "지자체와 협력해 아동·청소년이 해양·항만 분야 인재로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com