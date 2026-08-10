의왕도시공사, 지방공기업 경영평가 우수 '나' 등급 획득...23계단 상승

AI 핵심 요약beta
- 의왕도시공사가 10일 지방공기업 평가서 나 등급을 받았다.
- 경영혁신으로 순위 23계단 상승하며 전 분야서 고득점했다.
- 고객만족도·안전·공헌 성과로 명품 공기업 도약을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕도시공사는 행정안전부가 주관한 '2026년도(2025년 실적) 지방공기업 경영평가'에서 우수 기관에 해당하는 '나' 등급을 획득했다고 10일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 평가는 전국 지방공기업을 대상으로 경영관리 및 성과, 재무건전성, 고객만족도 등 기관 운영 전반에 대해 진행됐다.
의왕도시공사는 대대적인 경영혁신을 바탕으로 평가 전 분야에서 높은 점수를 받으며 평가군 내 순위가 23계단 상승하는 성과를 거뒀다.
공사는 현장 중심의 소통과 성과 중심의 성과지표(KPI) 체계 개편 신규 수익원 발굴을 통한 자체 사업 수익 및 노동생산성 향상을 이끌어내며 주요 정량 지표에서 만점을 기록했다.
또한 ▲역대 최고 외부고객 만족도(97.46점) 달성▲민간 클라우드 기반 스마트워크 도입을 통한 예산 절감▲사장 직속 안전감사팀 신설 및 인공지능(AI) 기반 안전 모니터링 구축▲4년 연속 지역사회공헌 인정기업 S등급 달성 등 다각적인 성과를 인정받았다.
아울러 산업통상자원부 장관상을 수상하는 등 대외적인 공신력을 입증한 점도 이번 평가에서 긍정적인 요인으로 작용했다.
노성화 의왕도시공사 사장은 "이번 우수 등급 획득은 전 임직원의 노고와 시민 여러분의 성원이 함께 만든 결실"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 혁신·적극 행정을 지속 추진해 대한민국을 대표하는 명품 공기업으로 도약하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com