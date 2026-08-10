경기도어린이박물관, 어린이들 참여 360조각 '상상 피자' 대형 공동 작품 탄생

AI 핵심 요약beta
- 경기어린이박물관이 10일 작가 워크숍을 마무리했다.
- 어린이 360명이 상상 피자 360조각을 만들었다.
- 완성 작품 30판은 내년 초까지 전시된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도어린이박물관은 지난 5월부터 진행된 3층 상설 전시 '우리는 지구별 친구들' 연계 작가 특별 워크숍 '모두의 식탁'이 10주간의 여정을 성황리에 마무리했다고 10일 밝혔다.
이번 워크숍은 현대 미술가 황수경 작가와 어린이들이 함께 피자를 매개로 미래 공동체와 생태 공존을 상상해 보는 열린 창작 시간이었다.
지난 10주 동안 총 360여 명의 어린이들이 참여했으며 각자의 독창적인 상상력을 발휘해 만든 360조각의 '상상 피자'가 모여 총 30판의 대형 공동 작품으로 탄생했다.
현재 박물관 3층 '우리는 지구별 친구들' 전시실 내에는 어린이들이 직접 만든 30판의 피자 작품이 황수경 작가의 원작과 함께 나란히 전시 중이다.
자원 순환의 의미를 담아 자투리 천과 버려진 종이 등 재활용 재료로 완성된 이 작품들은 내년 초까지 관람객에게 선보일 예정이다.
작가 워크숍은 종료됐지만 경기도어린이박물관은 어린이들의 창작 열기를 이어가기 위해 '모두의 식탁' 상설 프로그램 2종을 지속 운영한다.
주말 및 공휴일에는 박물관 운영 인력과 함께하는 '조각-조각 함께요! 피자요!'가 진행되며 평일에는 관람객이 자유롭게 참여할 수 있는 자율 체험 '사각-삼각 함께요! 피자요!'가 상시 운영된다.
자세한 사항은 경기도어린이박물관 누리집에서 확인할 수 있다. 경기도어린이박물관 강슬기 학예연구사는 "어린이 한 명, 한 명의 소중한 상상이 모여 360조각의 거대한 공동체 작품을 완성했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "아이들이 서로 다른 존재와 연결되어 살아가는 즐거움을 느꼈기를 바라고 내년 초까지 이어지는 작품 전시와 상설 프로그램에도 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com