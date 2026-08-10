사천시·하동군, 사천공항 확장·CIQ시설 설치 공동건의…정부 설득 나선다

AI 핵심 요약beta
- 사천시와 하동군이 10일 사천공항 확장 건의문에 서명했다.
- 두 지자체는 CIQ 설치와 제7차 공항계획 반영을 요청했다.
- 우주항공산업과 남해안 관광 활성화 기반을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사천공항 활성화 통한 관광객 유치
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우주항공산업과 남해안 관광 수요에 대응하기 위해 사천공항 기능을 확대해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
경남 사천시와 하동군은 10일 사천시청 시장실에서 사천공항 확장과 CIQ(세관·출입국·검역) 시설 설치를 정부에 요청하는 공동건의문에 서명했다고 밝혔다.
이날 박동식 사천시장과 김현수 하동군수 등 양 지자체 관계자들이 서명식에 참석했다. 두 지자체는 공동건의문에서 사천공항 확장과 CIQ 시설 설치 사업을 국토교통부가 수립 중인 제7차 공항개발 종합계획(2026~2030년)에 반영해 달라고 요청했다.
사천시는 우주항공청 개청 이후 우주항공산업 관련 기업과 인력 유입에 대응하려면 공항 기능 강화가 필요하다는 입장이다. 하동군은 남해안 관광 활성화와 외국인 관광객 유치를 위해 국제선 운항 기반을 갖춘 항공 인프라가 필요하다고 밝혔다.
사천공항에 CIQ 시설이 설치되면 국제선 운항을 위한 세관·출입국·검역 절차가 가능해진다. 양 지자체는 이를 통해 우주항공 분야의 국제 협력과 기업·연구기관 유치, 남해안 관광 활성화를 촉진할 수 있다고 설명했다.newsis
사천시는 우주항공청과 한국항공우주산업(KAI) 등이 있는 우주항공산업 거점이며, 하동군은 섬진강과 지리산, 남해안 등 관광자원을 기반으로 관광 활성화를 추진하고 있다.
두 지자체는 사천공항 확장과 CIQ 시설 설치가 개별 지자체 사업을 넘어 우주항공산업과 남해안 관광을 연계하는 국가 차원의 기반시설 사업이라고 강조했다.
공동건의문 서명식에서는 세계 5대 우주강국 도약을 위한 국가 비전과 남해안 관광개발 방향, 사천공항 확장 필요성 등이 논의됐다.
사천시와 하동군은 공동건의문을 관계기관에 제출하고 국토교통부 항공정책실과 국회 등을 방문해 사업의 필요성을 설명할 계획이다. 정부와 관계기관에 국가계획 반영과 사업 추진을 위한 지원도 요청할 방침이다.
앞서 경남도는 사천공항 기능 재편 연구용역을 통해 여객터미널 증축과 CIQ 시설 설치, 국제선 부정기편 운항을 1단계 사업으로 제시했다. 이후 계류장 확장과 여객·화물터미널 신축, 활주로 연장 등을 추진하는 단계별 방안도 제안했다.
박동식 사천시장은 "우주항공청 개청 이후 사천공항의 역할과 중요성이 커지고 있다"며 "공항 확장과 CIQ 시설 설치는 우주항공산업 경쟁력 강화와 남해안 관광 활성화에 필요한 사업"이라고 말했다. 이어 "사천시와 하동군이 공동 대응해 사천공항이 남해안권의 항공 관문 역할을 할 수 있도록 정부를 설득하겠다"고 덧붙였다.
m25322532@newspim.com