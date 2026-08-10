진주 대학생들, 발전공기업 통합 본사 유치 촉구…청년 인구 유출 문제 해결 꾀해

AI 핵심 요약beta
- 진주 대학생들이 10일 발전공기업 통합본사 진주 유치를 촉구했다.
- 학생들은 서부경남 청년 유출을 막을 대책이 필요하다고 밝혔다.
- 진주시와 경남도도 통합본사 진주혁신도시 유치에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정부의 균형발전 약속 실천 요구
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 서부경남 청년 인구 유출이 이어지는 가운데 진주지역 대학생들이 발전공기업 통합 본사의 진주 유치를 촉구했다.
경상국립대·진주교육대·진주연암공과대·진주보건대 학생 대표들은 10일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 발전공기업 통합 본사를 진주에 유치해 달라는 호소문을 발표했다. 학생 대표들이 발전공기업 통합 본사 유치를 요구한 것은 이번이 처음이 아니다.
이들은 호소문에서 "서부경남은 양질의 일자리가 부족해 청년 인구가 지속적으로 줄고 있다"며 "대학을 졸업하면 수도권과 다른 지역으로 떠나는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 밝혔다.
이어 "국가균형발전은 공공기관을 지방으로 이전하는 데 그치지 않고, 지역에서 배우고 성장한 인재가 지역에서 일하며 정착할 수 있는 환경을 만드는 것"이라며 "청년들이 고향을 떠나지 않고도 미래를 설계할 수 있는 여건을 마련해 달라"고 했다.
학생 대표들은 발전공기업 통합 본사 입지 결정이 단순한 기관 이전을 넘어 국가균형발전과 미래 성장축을 좌우할 사안이라고 주장했다.
경남은 발전산업과 에너지산업이 집적된 지역이며 에너지전환 과정에서 산업 재편의 영향을 크게 받는 만큼 통합 본사를 통해 새로운 성장동력과 청년 일자리를 마련해야 한다는 설명이다.
이들은 "청년들은 지역을 떠나고 싶은 것이 아니라 지역에서도 미래를 꿈꾸고 싶을 뿐"이라며 "발전공기업 통합 본사의 진주 유치는 청년들에게 고향을 떠날 이유가 아니라 정착할 이유를 만들어 줄 것"이라고 말했다.
또 "정부가 국가균형발전의 약속을 실천하고 청년들이 지역에서 희망을 찾을 수 있도록 발전공기업 통합 본사를 진주에 유치해 달라"고 촉구했다. 앞서 진주시와 경남도, 한국남동발전 노동조합 등도 발전공기업 통합 본사의 진주혁신도시 유치를 위한 공동 대응에 나섰다.
시는 기존 한국남동발전 청사를 통합 본사로 활용할 수 있다는 점과 지역 내 주거·교육·생활 기반을 유치 근거로 제시하고 있다.
news2349@newspim.com