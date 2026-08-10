창원시, 시민단체 기후·에너지 정책 혁신 제안 수렴…시정 반영 검토 착수

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장이 10일 창원기후행동과 만나 제안을 받았다.
- 창원기후행동은 재생에너지 확대와 일회용품 감축을 제안했다.
- 창원시는 탄소중립과 낙동강 수질개선 방안을 검토하기로 했다.
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기후위기 대응 방안 검토 계획 수립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 시민단체로부터 기후환경과 에너지 정책 전반에 대한 혁신 제안을 받고 시정 반영 여부를 검토하고 있다.
시는 10일 시청 접견실에서 시민단체 창원기후행동 관계자들과 면담을 열고 정책 제안 간담회를 개최했다고 밝혔다. 강기윤 창원시장이 취임 후 기후·에너지 분야를 주제로 시민단체와 가진 첫 소통 자리였다.
이날 간담회에는 창원기후행동 박종권 고문, 마창진환경운동연합 임희자 공동의장, 최재은 창원기후행동 집행위원장이 참석해 기후위기 대응 정책을 제안했다. 시 실무 부서장들도 배석해 실행 가능성을 함께 검토했다.
창원기후행동은 재생에너지 확대와 에너지 자립 기반 조성, 공공기관 태양광 확대, 창원산단 햇빛산단 조성, 일회용품 감축, 낙동강 보 개방을 통한 녹조 대응, 친환경 교통 활성화 등을 제시했다.
시는 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위해 시민사회 제안을 기존 정책과 연계해 다각도로 검토할 방침이다. 현재 마산자유무역지역과 봉암공단 일원에는 태양광 발전시설과 에너지 관리시스템을 구축하고 있다.
생활 속 일회용품 감축도 이어가고 있다. 공공기관에서 텀블러세척기 이용을 통해 일회용품 사용을 줄이고 장례식장에는 다회용기 공공세척장을 운영해 자원순환 체계를 마련하고 있다.
녹조 대응과 관련해서는 먹는물 안전 확보를 최우선 과제로 두고 AI 기반 원수 수질 감시체계 도입, 정수처리 공정 강화, 수질오염원 관리 등을 추진하고 있다.
강기윤 시장은 "기후위기 대응과 낙동강 수질개선은 시민의 삶과 직결된 과제"라며 "제안된 의견을 바탕으로 관련 부서가 면밀히 검토해 시정 반영 방안을 모색하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com