조상호 세종시장, 행정수도 완성 국비 확보 '잰걸음'

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 10일 기획예산처에 국비 반영을 요청했다.
- 행정수도 완성과 미래 신산업, 도농상생 사업이 대상이다.
- 국회세종의사당·세종집무실 기반 확충 필요도 강조했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 10일 기획예산처를 찾아 행정수도 완성과 미래 신산업, 도농상생 등 주요 현안 사업의 내년도 정부예산 반영을 적극 요청했다.
세종시에 따르면 조 시장은 이날 정부세종청사에서 조용범 기획예산처 차관을 만나 국가균형성장의 거점이자 행정수도로서 세종시 역할과 상징성을 강조하며 주요 사업에 대한 국비 지원 필요성을 설명했다.
특히 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립 시 증가가 예상되는 정부 회의와 행사 수요에 대응하기 위한 중추 기반 시설 확충 필요성을 강조했다.
이와 함께 문화·콘텐츠 및 역사 유산 보존 등 미래 성장동력 기반 마련, 금강·충청권 자연환경 보존 및 지역 농가 소득의 증대를 위한 도농상생 사업 등에 대한 예산 지원을 건의했다.
조 시장은 건의한 사업들은 행정수도 완성도를 높이고 지역 경제 활성화를 위해 적기에 추진돼야 하는 만큼 기본계획 수립과 초기 조성을 위한 국비 예산을 내년도 정부예산안에 우선 반영해 줄 것을 요청했다.
조 시장은 "정부예산안이 확정되는 순간까지 기획예산처는 물론 각 중앙부처와 긴밀히 소통해 지역의 미래를 좌우할 주요 사업들이 누락 없이 반영될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com