국민의힘 부산시당, 2차 공공기관 이전 유치전략 세운다…"해양금융 중심지 도약"

AI 핵심 요약beta
- 부산시당이 11일 공공기관 유치전략 토론회를 열었다
- 부산 국회의원 전원이 참여해 이전 의지를 모으기로 했다
- 산업은행 등 금융·해양기관 부산 유치를 강조했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 정치권이 2차 공공기관 이전 대응에 나선다.
국민의힘 부산시당위원회는 11일 국회의원회관에서 '2차 공공기관 이전 부산의 유치전략' 토론회를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 토론회는 국민의힘 부산시 국회의원 전원이 공동주최자로 참여하고 시·군·구 의원들도 대거 참석할 예정이다. 부산시당은 이를 통해 지역 차원의 유치 의지를 모으겠다는 방침이다.
토론회에서는 1차 공공기관 이전이 기관을 기계적으로 분산하는 데 그쳐 효과가 제한적이었다는 평가를 바탕으로, 2차 이전은 거점 도시 중심의 집적 방식으로 추진해야 한다는 논의가 이어진다.
부산시당은 특히 부산의 해양도시·금융도시 특성을 강조하고 있다. 산업은행 등 금융기관과 해양 분야 기관 유치가 부산 경쟁력 강화의 핵심이라는 입장이다.
이성권 국민의힘 부산시당위원장은 "부산은 1차 이전 당시 금융기관이 이전된 유일한 도시로 금융이 특화되어 있다"며 "경제적 파급력과 상징성이 큰 산업은행이 부산으로 와야 공공기관 이전의 목적과 방향에 맞다"고 강조했다.
토론회는 정무섭 동아대학교 국제무역학과 교수가 좌장을 맡고 민보경 국회미래연구원 연구기획실장과 윤정노 부산시 기획관이 각각 발제를 맡는다. 이어 배근호 동의대 교수, 김수영 부산국제금융진흥원 경영기획실장, 허윤수 부산연구원 선임연구위원, 박인수 부산상공회의소 부장, 도한영 부산경실련 사무처장이 토론에 참여한다.
ndh4000@newspim.com