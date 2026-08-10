전남광주시의회 "부시장 시민추천제, 조례 위반"…민형배 출석 요구

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회 운영위가 10일 부시장 시민추천제 적법성 검증에 나섰다.
- 운영위는 조례와 다른 공모 분야가 절차상 맞는지 따지기로 했다.
- 오는 14일 시장 등 5명 출석시켜 청문 여부를 판단한다.
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[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 의회운영위원회가 현행 조례와 다른 분야로 추진된 '지방직 부시장 시민추천제'의 절차적 적법성을 따져보는 검증 절차에 나선다.
의회운영위원회는 제2회 임시회 제3차 회의를 열고 '전남광주통합특별시 부시장 시민추천제 추진 관계공무원 출석요구의 건'을 원안 가결했다고 10일 밝혔다.
이번 출석요구는 인사청문 절차에 앞서 시민추천제 추진 과정에서 제기된 법적·절차적 논란을 확인하기 위한 것이다. 현행 조례상 인사청문 대상자인 지방직 부시장은 '문화산업부시장'과 '경제농림부시장'으로 각각의 분장 사무가 규정돼 있다.
그러나 시민추천제 공모는 '산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업' 분야와 '시민주권·청년인구정책·보건복지·양성평등' 분야로 진행됐다. 이 과정에서 운영위는 청년·인구·보건복지 등 국가직 부시장의 사무가 공모 분야에 포함되고 지방직 부시장 분장사무도 혼재하는 등 공모 내용이 현행 조례상 부시장별 업무분장과 맞지 않는 문제를 후보자 지명 전부터 지속적으로 제기해 왔다.
그럼에도 특별시는 별도의 시정이나 조례 개정 없이 시민추천 공모와 자격심사 등을 거쳐 지난 6일 후보자 지명 절차를 마쳤다. 특별시가 후보자에 대한 인사청문을 요청하면 의회는 20일 이내에 청문 절차를 마쳐야 하므로 시민추천제 추진 과정에서 제기된 문제를 먼저 확인하고 청문 절차 진행 여부를 판단할 필요가 있다는 입장이다.
이에 따라 운영위는 오는 14일 민형배 시장을 비롯해 시민추천제 추진과 관련된 관계공무원 5명을 출석시켜 ▲부시장 시민추천제 추진 근거와 경위▲현행 조례와 다른 분야로 공모한 사유▲공모 분야 결정 과정과 검토 주체▲후보자 검증·지명 과정▲절차상 논란에 대한 향후 조치계획 등을 집중적으로 따져볼 예정이다.
운영위는 이날 집행부의 답변과 관련 자료를 토대로 시민추천제 추진과정의 적절성을 검증한 뒤 향후 인사청문에 대한 대응 방향을 결정할 방침이다.
법적·절차적 문제가 해소되지 않을 경우 인사청문회 개최 여부를 포함한 추가 대응 방안도 검토할 계획이다.
ej7648@newspim.com