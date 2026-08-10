숭실대 캠퍼스타운사업단, 예비·초기 창업자 위한 '스타트업 아카데미' 운영

AI 핵심 요약beta
- 숭실대 캠퍼스타운사업단이 10일 창업아카데미를 운영했다.
- 5월부터 9월까지 10회 과정에 256명이 참여했다.
- 사업화·투자·AI마케팅·글로벌진출을 실습했다.
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6회차까지 누적 256명 참여…9월까지 총 10회 과정 진행
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 숭실대학교 캠퍼스타운사업단은 서울캠퍼스타운 사업의 일환으로 예비·초기 창업기업과 창업에 관심 있는 학생들의 실전 창업 역량 강화를 위한 '2026 숭실 스타트업 아카데미(Soongsil Academy StartUP)'를 운영하고 있다고 10일 밝혔다.
프로그램은 지난 5월부터 9월까지 총 10회에 걸쳐 진행된다. 창업 아이디어 사업화부터 투자 유치, 시장 검증, AI 활용 마케팅, 글로벌 진출, 재무 전략까지 스타트업 성장 전 과정을 다루는 실전형 커리큘럼으로 구성됐다. 현재 6회차까지 진행됐으며 누적 256명이 참여했다.
아카데미는 창업 현장에서 필요한 핵심 주제를 단계별 강연과 실습으로 제공하는 데 초점을 맞췄다. 1회차에서는 이재석 포토그램 대표 겸 한국스타트업피봇팅협회 이사가 비즈니스 모델 고도화와 피봇팅을 주제로 강연했고 2회차에서는 정지호 벤처필드 이사가 스타트업 투자 생태계와 자금 조달 방안을 소개했다.
3회차에서는 이종훈 딥씽크파트너스 대표가 고객 정의, 가설 설정, 최소기능제품(MVP) 기획 등을 중심으로 시장검증(PMF)과 MVP 설계 방법을 다뤘다. 4회차에서는 김성신 에스큐브랩 대표가 투자 유치를 위한 IR 자료 구성과 밸류에이션, 투자자 관점의 스토리텔링 전략을 공유했다.
5·6회차는 AI를 활용한 마케팅 콘텐츠 제작과 확산 전략에 집중했다. 정명훈 JSS㈜ 대표는 랜딩페이지와 광고 콘텐츠 기획, Claude와 GPT 활용, 프롬프트 작성법 등을 실습 중심으로 안내했다. 현성준 루프랩 대표는 라이크어로컬 IM택시의 사업 매각 경험을 바탕으로 AI 기반 콘텐츠 기획과 틱톡 중심의 SNS 채널 확산 전략을 소개했다.
사업단은 앞으로 유통채널 확장과 B2B 영업, 글로벌 진출, 재무 전략 등을 주제로 7~10회차 프로그램을 운영할 예정이다. 이미연 에스티씨 대표는 유통채널 구조와 B2B·D2C 확장 전략을, 이선혜 UiPath 부사장은 글로벌 기업 생태계를 활용한 B2B 영업 및 파트너십 전략을 다룬다.
이어 김유진 시애틀파트너스 대표는 북미시장 진출(GTM) 전략과 현지 검증 중심의 실행 방안을 소개하며 김진규 클러스트벤처스 파트너·세무사는 사업자 선택, 세무·회계, 재무모델링, 밸류에이션 등을 포함한 스타트업 재무 전략을 강연할 예정이다.
숭실대 캠퍼스타운사업단 관계자는 "창업자가 실제로 마주하는 문제 해결에 필요한 실무 중심 교육으로 기획했다"며 "아이디어 사업화와 시장 반응 검증, 투자 유치와 글로벌 진출까지 전 과정을 지원해 예비·초기 창업기업의 실질적인 성장에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com