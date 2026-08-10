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[인사] 충북교육청

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AI 핵심 요약

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  • 충북교육청이 10일 유·초·중등 교원 인사를 단행했다.
  • 교육국·교육지원청·학교장급 승진·전보가 대규모로 이뤄졌다.
  • 교육전문직·교감·교장 신규 임용과 전직도 포함했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 유·초등 장학(교육연구)관 승진․전직․전보

▲ 교육국 국장 채숙희 ▲ 교육연구정보원 원장 우관문 ▲ 진천교육지원청 교육장 안병진 ▲ 청주교육지원청 학교지원국장 이연승 ▲ 교육국 유초등교육과장 김귀숙 ▲ 교육국 교원인사과장 홍승표 ▲ 자연과학교육원 융합인재부장 김윤구 ▲ 단재교육연수원 기획지원부장 강은주 ▲ 교육도서관 독서교육진흥부장 신혜경 ▲ 국제교육원 다문화교육지원센터장 최연호 ▲ 교육활동보호센터장 정연우 ▲ 교육문화원 문화기획과장 전영미 ▲ 유아교육진흥원 교육운영과장 구애숙 ▲ 충주교육지원청 학교지원센터장 이학수 ▲ 진천교육지원청 학교지원센터장 서정기 ▲ 괴산증평교육지원청 교육과장 최인숙 ▲ 공보관 장학관 이정원 ▲ 기획국 정책기획과 장학관 최형욱 ▲ 교육국 유초등교육과 장학관 권미경 ▲ 교육국 유초등교육과 장학관 조수재 ▲ 교육국 인성시민과 장학관 박시우

◇ 초등학교장ㆍ유치원장 승진

(초등학교장) ▲ 청주 창리초 김미희 ▲ 청주 수곡초 박현주 ▲ 청주 우암초 송재성 ▲ 청주 용성초 이숙현 ▲ 청주 주중초 조종래 ▲ 청주 비상초 최미경 ▲ 충주 충주성남초 장신성 ▲ 충주 가흥초 조배근 ▲ 보은 수정초 김민영 ▲ 보은 세중초 김홍일 ▲ 옥천 안남초 김명자 ▲ 옥천 죽향초 손은덕 ▲ 진천 옥동초 김재돈 ▲ 진천 성암초 이상수 ▲ 괴산증평 소수초 박을석 ▲ 음성 대소초 권성희

(유치원장) ▲ 제천 홍광유 우혜숙 ▲ 제천 의림유 이경미 ▲ 영동 영동유 박현순 ▲ 진천 서전유 임수연 ▲ 진천 옥동유 허기순

◇ 초등학교장ㆍ유치원장 전보

(초등학교장) ▲ 청주 서경초 고영희 ▲ 청주 율량초 남정호 ▲ 청주 남성초 목수미 ▲ 청주 복대초 유국화 ▲ 청주 가경초 이금희 ▲ 청주 오송솔미초 이기태 ▲ 청주 원봉초 이정순 ▲ 청주 용담초 이철희 ▲ 청주 봉정초 전호영 ▲ 청주 서원초 제미순 ▲ 청주 죽림초 조완원 ▲ 충주 충주교현초 박태규 ▲ 충주 동량초 이영미 ▲ 충주 대미초 이향기 ▲ 제천 남당초 김일순 ▲ 제천 왕미초 김진주 ▲ 제천 제천덕산초 최병일 ▲ 보은 회인초 오영선 ▲ 영동 황간초 김이태 ▲ 영동 영동초 김현도 ▲ 영동 상촌초 최연중 ▲ 진천 문상초 조승환 ▲ 음성 하당초 임재석 ▲ 단양 단천초 박성곤

(유치원장) ▲ 충주 국원유 최종숙

◇교육전문직원 초등학교장ㆍ유치원장 전직

(초등학교장) ▲ 청주 직지초 김명숙 ▲ 청주 덕벌초 김선희 ▲ 청주 단재초 박경원 ▲ 청주 청주소로초 양철기 ▲ 제천 금성초 서민경 ▲ 괴산증평 괴산명덕초 배상호

(유치원장) ▲ 청주 산남유 신선희

◇ 초등학교장ㆍ유치원장 중임ㆍ전보

(초등학교장) ▲ 청주 강내초 김동현 ▲ 청주 새터초 김인성 ▲ 청주 한솔초 김태종 ▲ 청주 오창초 김화용 ▲ 청주 청원초 윤희수 ▲ 청주 남평초 이영미 ▲ 청주 갈원초 정호원 ▲ 청주 상당초 최순이 ▲ 청주 현도초 최종홍 ▲ 충주 오석초 고승식 ▲ 충주 노은초 김휘철 ▲ 충주 달천초 이규철 ▲ 충주 수안보초 이영진 ▲ 진천 문백초 송명진 ▲ 괴산증평 도안초 이정인 ▲ 괴산증평 장연초 한두현 ▲ 단양 매포초 김정원

(유치원장) ▲ 청주 덕성유 오서연

◇초등학교장 국립학교 전입ㆍ전출ㆍ전직

(초등학교장) ▲ 청주 내수초 백승운(전입) ▲ 한국교원대부설월곡초 김옥선(전출)

◇ 교육전문직원ㆍ초등학교장ㆍ유치원장 정년퇴직

(교육전문직원) ▲ 교육국 국장 손희순

(초등학교장) ▲ 청주 현도초 김경연 ▲ 청주 죽림초 김긍수 ▲ 청주 직지초 김진순 ▲ 청주 덕벌초 백우정 ▲ 청주 내수초 안인혁 ▲ 청주 원봉초 이경애 ▲ 청주 율량초 이순례 ▲ 청주 서경초 임미랑 ▲ 청주 창리초 임혜옥 ▲ 청주 오송솔미초 조인숙 ▲ 청주 복대초 홍란수 ▲ 충주 동량초 장재성 ▲ 제천 왕미초 조광한 ▲ 보은 회인초 이복례 ▲ 보은 세중초 조복형 ▲ 영동 영동초 강창석

(유치원장) ▲ 충주 국원유 박서현 ▲ 영동 영동유 박종순 ▲ 진천 옥동유 이재숙 ▲ 진천 서전유 장경숙

◇ 초등학교․유치원 교(원)감 승진

(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 김진훈 ▲ 청주교육지원청 박희정 ▲ 청주교육지원청 이재숙 ▲ 청주교육지원청 천윤경 ▲ 청주교육지원청 최미애 ▲ 충주교육지원청 권영인 ▲ 충주교육지원청 권오헌 ▲ 충주교육지원청 손준호 ▲ 충주교육지원청 이경옥 ▲ 충주교육지원청 장윤희 ▲ 충주교육지원청 하주영 ▲ 단양교육지원청 김현정

(유치원감) ▲ 청주교육지원청 박정아 ▲ 청주교육지원청 박지현 ▲ 청주교육지원청 신미애 ▲ 청주교육지원청 이윤서 ▲ 청주교육지원청 차정미 ▲ 제천교육지원청 최지혜

◇초등학교․유치원 교(원)감 전보

(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 권오성 ▲ 청주교육지원청 박노종 ▲ 청주교육지원청 박민옥 ▲ 청주교육지원청 정명희 ▲ 제천교육지원청 권영아 ▲ 제천교육지원청 김동민 ▲ 제천교육지원청 이희은 ▲ 옥천교육지원청 박홍식 ▲ 옥천교육지원청 지옥주 ▲ 영동교육지원청 김미자 ▲ 진천교육지원청 김봉세 ▲ 진천교육지원청 이봉연 ▲ 괴산증평교육지원청 강선희 ▲ 괴산증평교육지원청 신동준 ▲ 음성교육지원청 김준섭 ▲ 음성교육지원청 전성옥

(유치원감) ▲ 충주교육지원청 김상미

◇교육전문직원의 교원(교감․원감)으로 전직

(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 손민희 ▲ 청주교육지원청 어채경 ▲ 청주교육지원청 이혜진 ▲ 충주교육지원청 강윤구 ▲ 충주교육지원청 박명선 ▲ 충주교육지원청 이희정 ▲ 충주교육지원청 장용길 ▲ 옥천교육지원청 신승효

(유치원감) ▲ 청주교육지원청 김영미 ▲ 충주교육지원청 남인석

◇ 교육전문직원 전보․전직

▲ 기획국 정책기획과 김동현 ▲ 교육국 유초등교육과 안인기 ▲ 교육국 유초등교육과 염준혁 ▲ 단재교육연수원 김용대 ▲ 학생수련원 한관석 ▲ 특수교육원 김도연 ▲ 청주교육지원청 류현숙 ▲ 청주교육지원청 이성희 ▲ 청주교육지원청 정인욱 ▲ 제천교육지원청 송원호 ▲ 영동교육지원청 노미란 ▲ 영동교육지원청 임채상 ▲ 음성교육지원청 허윤희

◇교육전문직원 신규 임용

▲ 교육국 유초등교육과 전희경 ▲ 국제교육원 박효진 ▲ 교육연구정보원 김영현 ▲ 제천교육지원청 강호산 ▲ 제천교육지원청 박승연 ▲ 보은교육지원청 조혜진 ▲ 옥천교육지원청 안은경 ▲ 진천교육지원청 박소현 ▲ 진천교육지원청 배민정 ▲ 괴산증평교육지원청 정태경 ▲ 음성교육지원청 김미현 ▲ 단양교육지원청 김성하

◇교육전문직원 파견․파견복귀

▲ 기획국 체육건강안전과 이현정 ▲ 대한민국교육감협의회 사무처 오미정

◇ 중등 장학(교육연구)관 전보․전직

▲ 교육문화원 원장 안성표 ▲ 진로교육원 원장 신명남 ▲ 괴산증평교육장 김용인 ▲ 기획국 체육건강안전과장 박창순 ▲ 교육연구정보원 정보교육부장 최정수 ▲ 청주교육지원청 체육건강과장 이송우 ▲ 제천교육지원청 학교지원센터장 최영미 ▲ 진천교육지원청 교육과장 이나영 ▲ 괴산증평교육지원청 학교지원센터장 정해숙 ▲ 기획국 체육건강안전과 김대진 ▲ 교육국 중등교육과 김태완 ▲ 행정국 재정복지과 이수나

 ◇중등 장학(교육연구)관 전입

▲ 교육국 인성시민과 신일주

◇중등 장학관 승진․전직․파견

(승진)▲ 기획국 정책기획과 윤정실 (파견)▲ 기획국 미래교육추진단 신미경 (파견복귀)▲ 교육국 교원인사과 안봉호

◇ 중등학교 교장 승진

▲ 청주 양청고 최동섭 ▲ 청주 오송고 손효영 ▲ 충주 노은중 성현진 ▲ 충주 앙성중 오미선 ▲ 충주 충일중 이원기 ▲ 충주 충주대소원중 최병천 ▲ 충주 충주여중 마낙금 ▲ 충주 탄금중 엄성혁 ▲ 제천 제천여중 김찬묵 ▲ 옥천 안내중 정미희 ▲ 영동 영동중 김택신 ▲ 진천 광혜원중 신행자 ▲ 진천 서전중 이성철 ▲ 진천 광혜원고 오명환 ▲ 괴산증평 괴산중 강호기 ▲ 음성 음성고 정영공

◇ 교육전문직원 중등학교 교장 전직【장학(교육연구)관⇒교장】

▲ 청주 경덕중 조선진 ▲ 청주 청주공고 서종덕 ▲ 제천 제천동중 신경철

◇중등학교 교장 전보

▲ 청주 내수중 박상익 ▲ 청주 복대중 김경중 ▲ 청주 서경중 김종식 ▲ 청주 수곡중 이규엽 ▲ 청주 오송중 김수정 ▲ 청주 옥산중 이영순 ▲ 청주 단재고 전병숙 ▲ 청주 청주하이텍고 최진근 ▲ 청주 충북고 김기회 ▲ 청주 충북공고 심정섭 ▲ 청주 충북과학고 정관숙 ▲ 청주 청주혜원학교 이점자 ▲ 충주 주덕중 김문환 ▲ 제천 백운중 이평호 ▲ 보은 보은여고 정의근 ▲ 옥천 옥천중 박희환 ▲ 괴산증평 괴산오성중 김종두 ▲ 괴산증평 충북비즈니스고 안수원

◇ 중등학교 교장 국립 전출·입

(전입) ▲ 서원고 이종학 (전출) ▲ 충북대학교 이혜진

 ◇ 중등학교 교장 중임

▲ 청주 금천중 김월현 ▲ 청주 원봉중 최명렬 ▲ 청주 현도중 최용운 ▲ 제천 봉양중 김동영

 ◇ 중등학교 공모교장

▲ 청주 청원고 장원영

◇중등학교 교감 승진

▲ 청주교육지원청 민석기 ▲ 청주교육지원청 신병용 ▲ 청주교육지원청 이 숙 ▲ 청주교육지원청 임재남 ▲ 청주교육지원청 한신종 ▲ 충주교육지원청 문대민 ▲ 충주교육지원청 전인준 ▲ 충주교육지원청 함광희 ▲ 제천교육지원청 최현규 ▲ 옥천교육지원청 김창건 ▲ 영동교육지원청 김유정 ▲ 괴산증평교육지원청 정우경 ▲ 음성교육지원청 노승환 ▲ 음성교육지원청 박병철 ▲ 음성교육지원청 황춘화

◇ 중등학교 교감 전보

▲ 청주교육지원청 김규봉 ▲ 청주교육지원청 한성덕 ▲ 충주교육지원청 원수라 ▲ 제천교육지원청 이기종 ▲ 영동교육지원청 김윤겸 ▲ 괴산증평교육지원청 최선희 ▲ 음성교육지원청 홍기찬

◇중등 교육전문직원 전보ㆍ전직(장학사⇔교육연구사)

▲ 공보관 고봉종 ▲ 교육활동보호센터 한상준 ▲ 기획국 체육건강안전과 김원철 ▲ 기획국 미래교육추진단 황경하 ▲ 교육국 유초등교육과 여하영 ▲ 교육국 중등교육과 김성환 ▲ 교육국 중등교육과 왕수정 ▲ 교육국 인성시민과 한주희 ▲ 단재교육연수원 권상미 ▲ 단재교육연수원 김용남 ▲ 단재교육연수원 정찬효 ▲ 학생수련원 노문호 ▲ 국제교육원 김인구 ▲ 해양교육원 장영남 ▲ 진로교육원 오무영 ▲ 청주교육지원청 권 결 ▲ 청주교육지원청 김미희 ▲ 청주교육지원청 김지혜 ▲ 청주교육지원청 최순옥 ▲ 보은교육지원청 변연주 ▲ 보은교육지원청 정미연 ▲ 진천교육지원청 장 미 ▲ 음성교육지원청 이미지

◇중등 교육전문직원 교감 전직【교육전문직원 ⇒ 교감】

▲ 청주교육지원청 가재남 ▲ 청주교육지원청 나상호 ▲ 음성교육지원청 변지영 ▲ 청주교육지원청 송용범 ▲ 청주교육지원청 이순희 ▲ 청주교육지원청 이유남 ▲ 청주교육지원청 임수미 ▲ 청주교육지원청 전우석 ▲ 청주교육지원청 정승현 ▲ 진천교육지원청 정화진

◇ 중등 교육전문직원 전직【교원 ⇒ 교육전문직원】

▲ 교육국 중등교육과 윤덕영 ▲ 교육국 중등교육과 이상명 ▲ 교육국 창의특수교육과 안영균 ▲ 교육국 교원인사과 이재철 ▲ 교육국 교원인사과 정석원 ▲ 자연과학교육원 정명순 ▲ 충주교육지원청 장병기 ▲ 충주교육지원청 김정원 ▲ 옥천교육지원청 권민영 ▲ 음성교육지원청 김선미

◇ 교육전문직원 복직

 ▲ 자연과학교육원 이상민

 baek3413@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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