[인사] 충북교육청

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 10일 유·초·중등 교원 인사를 단행했다.
- 교육국·교육지원청·학교장급 승진·전보가 대규모로 이뤄졌다.
- 교육전문직·교감·교장 신규 임용과 전직도 포함했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 유·초등 장학(교육연구)관 승진․전직․전보
▲ 교육국 국장 채숙희 ▲ 교육연구정보원 원장 우관문 ▲ 진천교육지원청 교육장 안병진 ▲ 청주교육지원청 학교지원국장 이연승 ▲ 교육국 유초등교육과장 김귀숙 ▲ 교육국 교원인사과장 홍승표 ▲ 자연과학교육원 융합인재부장 김윤구 ▲ 단재교육연수원 기획지원부장 강은주 ▲ 교육도서관 독서교육진흥부장 신혜경 ▲ 국제교육원 다문화교육지원센터장 최연호 ▲ 교육활동보호센터장 정연우 ▲ 교육문화원 문화기획과장 전영미 ▲ 유아교육진흥원 교육운영과장 구애숙 ▲ 충주교육지원청 학교지원센터장 이학수 ▲ 진천교육지원청 학교지원센터장 서정기 ▲ 괴산증평교육지원청 교육과장 최인숙 ▲ 공보관 장학관 이정원 ▲ 기획국 정책기획과 장학관 최형욱 ▲ 교육국 유초등교육과 장학관 권미경 ▲ 교육국 유초등교육과 장학관 조수재 ▲ 교육국 인성시민과 장학관 박시우
◇ 초등학교장ㆍ유치원장 승진
(초등학교장) ▲ 청주 창리초 김미희 ▲ 청주 수곡초 박현주 ▲ 청주 우암초 송재성 ▲ 청주 용성초 이숙현 ▲ 청주 주중초 조종래 ▲ 청주 비상초 최미경 ▲ 충주 충주성남초 장신성 ▲ 충주 가흥초 조배근 ▲ 보은 수정초 김민영 ▲ 보은 세중초 김홍일 ▲ 옥천 안남초 김명자 ▲ 옥천 죽향초 손은덕 ▲ 진천 옥동초 김재돈 ▲ 진천 성암초 이상수 ▲ 괴산증평 소수초 박을석 ▲ 음성 대소초 권성희
(유치원장) ▲ 제천 홍광유 우혜숙 ▲ 제천 의림유 이경미 ▲ 영동 영동유 박현순 ▲ 진천 서전유 임수연 ▲ 진천 옥동유 허기순
◇ 초등학교장ㆍ유치원장 전보
(초등학교장) ▲ 청주 서경초 고영희 ▲ 청주 율량초 남정호 ▲ 청주 남성초 목수미 ▲ 청주 복대초 유국화 ▲ 청주 가경초 이금희 ▲ 청주 오송솔미초 이기태 ▲ 청주 원봉초 이정순 ▲ 청주 용담초 이철희 ▲ 청주 봉정초 전호영 ▲ 청주 서원초 제미순 ▲ 청주 죽림초 조완원 ▲ 충주 충주교현초 박태규 ▲ 충주 동량초 이영미 ▲ 충주 대미초 이향기 ▲ 제천 남당초 김일순 ▲ 제천 왕미초 김진주 ▲ 제천 제천덕산초 최병일 ▲ 보은 회인초 오영선 ▲ 영동 황간초 김이태 ▲ 영동 영동초 김현도 ▲ 영동 상촌초 최연중 ▲ 진천 문상초 조승환 ▲ 음성 하당초 임재석 ▲ 단양 단천초 박성곤
(유치원장) ▲ 충주 국원유 최종숙
◇교육전문직원 초등학교장ㆍ유치원장 전직
(초등학교장) ▲ 청주 직지초 김명숙 ▲ 청주 덕벌초 김선희 ▲ 청주 단재초 박경원 ▲ 청주 청주소로초 양철기 ▲ 제천 금성초 서민경 ▲ 괴산증평 괴산명덕초 배상호
(유치원장) ▲ 청주 산남유 신선희
◇ 초등학교장ㆍ유치원장 중임ㆍ전보
(초등학교장) ▲ 청주 강내초 김동현 ▲ 청주 새터초 김인성 ▲ 청주 한솔초 김태종 ▲ 청주 오창초 김화용 ▲ 청주 청원초 윤희수 ▲ 청주 남평초 이영미 ▲ 청주 갈원초 정호원 ▲ 청주 상당초 최순이 ▲ 청주 현도초 최종홍 ▲ 충주 오석초 고승식 ▲ 충주 노은초 김휘철 ▲ 충주 달천초 이규철 ▲ 충주 수안보초 이영진 ▲ 진천 문백초 송명진 ▲ 괴산증평 도안초 이정인 ▲ 괴산증평 장연초 한두현 ▲ 단양 매포초 김정원
(유치원장) ▲ 청주 덕성유 오서연
◇초등학교장 국립학교 전입ㆍ전출ㆍ전직
(초등학교장) ▲ 청주 내수초 백승운(전입) ▲ 한국교원대부설월곡초 김옥선(전출)
◇ 교육전문직원ㆍ초등학교장ㆍ유치원장 정년퇴직
(교육전문직원) ▲ 교육국 국장 손희순
(초등학교장) ▲ 청주 현도초 김경연 ▲ 청주 죽림초 김긍수 ▲ 청주 직지초 김진순 ▲ 청주 덕벌초 백우정 ▲ 청주 내수초 안인혁 ▲ 청주 원봉초 이경애 ▲ 청주 율량초 이순례 ▲ 청주 서경초 임미랑 ▲ 청주 창리초 임혜옥 ▲ 청주 오송솔미초 조인숙 ▲ 청주 복대초 홍란수 ▲ 충주 동량초 장재성 ▲ 제천 왕미초 조광한 ▲ 보은 회인초 이복례 ▲ 보은 세중초 조복형 ▲ 영동 영동초 강창석
(유치원장) ▲ 충주 국원유 박서현 ▲ 영동 영동유 박종순 ▲ 진천 옥동유 이재숙 ▲ 진천 서전유 장경숙
◇ 초등학교․유치원 교(원)감 승진
(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 김진훈 ▲ 청주교육지원청 박희정 ▲ 청주교육지원청 이재숙 ▲ 청주교육지원청 천윤경 ▲ 청주교육지원청 최미애 ▲ 충주교육지원청 권영인 ▲ 충주교육지원청 권오헌 ▲ 충주교육지원청 손준호 ▲ 충주교육지원청 이경옥 ▲ 충주교육지원청 장윤희 ▲ 충주교육지원청 하주영 ▲ 단양교육지원청 김현정
(유치원감) ▲ 청주교육지원청 박정아 ▲ 청주교육지원청 박지현 ▲ 청주교육지원청 신미애 ▲ 청주교육지원청 이윤서 ▲ 청주교육지원청 차정미 ▲ 제천교육지원청 최지혜
◇초등학교․유치원 교(원)감 전보
(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 권오성 ▲ 청주교육지원청 박노종 ▲ 청주교육지원청 박민옥 ▲ 청주교육지원청 정명희 ▲ 제천교육지원청 권영아 ▲ 제천교육지원청 김동민 ▲ 제천교육지원청 이희은 ▲ 옥천교육지원청 박홍식 ▲ 옥천교육지원청 지옥주 ▲ 영동교육지원청 김미자 ▲ 진천교육지원청 김봉세 ▲ 진천교육지원청 이봉연 ▲ 괴산증평교육지원청 강선희 ▲ 괴산증평교육지원청 신동준 ▲ 음성교육지원청 김준섭 ▲ 음성교육지원청 전성옥
(유치원감) ▲ 충주교육지원청 김상미
◇교육전문직원의 교원(교감․원감)으로 전직
(초등학교교감) ▲ 청주교육지원청 손민희 ▲ 청주교육지원청 어채경 ▲ 청주교육지원청 이혜진 ▲ 충주교육지원청 강윤구 ▲ 충주교육지원청 박명선 ▲ 충주교육지원청 이희정 ▲ 충주교육지원청 장용길 ▲ 옥천교육지원청 신승효
(유치원감) ▲ 청주교육지원청 김영미 ▲ 충주교육지원청 남인석
◇ 교육전문직원 전보․전직
▲ 기획국 정책기획과 김동현 ▲ 교육국 유초등교육과 안인기 ▲ 교육국 유초등교육과 염준혁 ▲ 단재교육연수원 김용대 ▲ 학생수련원 한관석 ▲ 특수교육원 김도연 ▲ 청주교육지원청 류현숙 ▲ 청주교육지원청 이성희 ▲ 청주교육지원청 정인욱 ▲ 제천교육지원청 송원호 ▲ 영동교육지원청 노미란 ▲ 영동교육지원청 임채상 ▲ 음성교육지원청 허윤희
◇교육전문직원 신규 임용
▲ 교육국 유초등교육과 전희경 ▲ 국제교육원 박효진 ▲ 교육연구정보원 김영현 ▲ 제천교육지원청 강호산 ▲ 제천교육지원청 박승연 ▲ 보은교육지원청 조혜진 ▲ 옥천교육지원청 안은경 ▲ 진천교육지원청 박소현 ▲ 진천교육지원청 배민정 ▲ 괴산증평교육지원청 정태경 ▲ 음성교육지원청 김미현 ▲ 단양교육지원청 김성하
◇교육전문직원 파견․파견복귀
▲ 기획국 체육건강안전과 이현정 ▲ 대한민국교육감협의회 사무처 오미정
◇ 중등 장학(교육연구)관 전보․전직
▲ 교육문화원 원장 안성표 ▲ 진로교육원 원장 신명남 ▲ 괴산증평교육장 김용인 ▲ 기획국 체육건강안전과장 박창순 ▲ 교육연구정보원 정보교육부장 최정수 ▲ 청주교육지원청 체육건강과장 이송우 ▲ 제천교육지원청 학교지원센터장 최영미 ▲ 진천교육지원청 교육과장 이나영 ▲ 괴산증평교육지원청 학교지원센터장 정해숙 ▲ 기획국 체육건강안전과 김대진 ▲ 교육국 중등교육과 김태완 ▲ 행정국 재정복지과 이수나
◇중등 장학(교육연구)관 전입
▲ 교육국 인성시민과 신일주
◇중등 장학관 승진․전직․파견
(승진)▲ 기획국 정책기획과 윤정실 (파견)▲ 기획국 미래교육추진단 신미경 (파견복귀)▲ 교육국 교원인사과 안봉호
◇ 중등학교 교장 승진
▲ 청주 양청고 최동섭 ▲ 청주 오송고 손효영 ▲ 충주 노은중 성현진 ▲ 충주 앙성중 오미선 ▲ 충주 충일중 이원기 ▲ 충주 충주대소원중 최병천 ▲ 충주 충주여중 마낙금 ▲ 충주 탄금중 엄성혁 ▲ 제천 제천여중 김찬묵 ▲ 옥천 안내중 정미희 ▲ 영동 영동중 김택신 ▲ 진천 광혜원중 신행자 ▲ 진천 서전중 이성철 ▲ 진천 광혜원고 오명환 ▲ 괴산증평 괴산중 강호기 ▲ 음성 음성고 정영공
◇ 교육전문직원 중등학교 교장 전직【장학(교육연구)관⇒교장】
▲ 청주 경덕중 조선진 ▲ 청주 청주공고 서종덕 ▲ 제천 제천동중 신경철
◇중등학교 교장 전보
▲ 청주 내수중 박상익 ▲ 청주 복대중 김경중 ▲ 청주 서경중 김종식 ▲ 청주 수곡중 이규엽 ▲ 청주 오송중 김수정 ▲ 청주 옥산중 이영순 ▲ 청주 단재고 전병숙 ▲ 청주 청주하이텍고 최진근 ▲ 청주 충북고 김기회 ▲ 청주 충북공고 심정섭 ▲ 청주 충북과학고 정관숙 ▲ 청주 청주혜원학교 이점자 ▲ 충주 주덕중 김문환 ▲ 제천 백운중 이평호 ▲ 보은 보은여고 정의근 ▲ 옥천 옥천중 박희환 ▲ 괴산증평 괴산오성중 김종두 ▲ 괴산증평 충북비즈니스고 안수원
◇ 중등학교 교장 국립 전출·입
(전입) ▲ 서원고 이종학 (전출) ▲ 충북대학교 이혜진
◇ 중등학교 교장 중임
▲ 청주 금천중 김월현 ▲ 청주 원봉중 최명렬 ▲ 청주 현도중 최용운 ▲ 제천 봉양중 김동영
◇ 중등학교 공모교장
▲ 청주 청원고 장원영
◇중등학교 교감 승진
▲ 청주교육지원청 민석기 ▲ 청주교육지원청 신병용 ▲ 청주교육지원청 이 숙 ▲ 청주교육지원청 임재남 ▲ 청주교육지원청 한신종 ▲ 충주교육지원청 문대민 ▲ 충주교육지원청 전인준 ▲ 충주교육지원청 함광희 ▲ 제천교육지원청 최현규 ▲ 옥천교육지원청 김창건 ▲ 영동교육지원청 김유정 ▲ 괴산증평교육지원청 정우경 ▲ 음성교육지원청 노승환 ▲ 음성교육지원청 박병철 ▲ 음성교육지원청 황춘화
◇ 중등학교 교감 전보
▲ 청주교육지원청 김규봉 ▲ 청주교육지원청 한성덕 ▲ 충주교육지원청 원수라 ▲ 제천교육지원청 이기종 ▲ 영동교육지원청 김윤겸 ▲ 괴산증평교육지원청 최선희 ▲ 음성교육지원청 홍기찬
◇중등 교육전문직원 전보ㆍ전직(장학사⇔교육연구사)
▲ 공보관 고봉종 ▲ 교육활동보호센터 한상준 ▲ 기획국 체육건강안전과 김원철 ▲ 기획국 미래교육추진단 황경하 ▲ 교육국 유초등교육과 여하영 ▲ 교육국 중등교육과 김성환 ▲ 교육국 중등교육과 왕수정 ▲ 교육국 인성시민과 한주희 ▲ 단재교육연수원 권상미 ▲ 단재교육연수원 김용남 ▲ 단재교육연수원 정찬효 ▲ 학생수련원 노문호 ▲ 국제교육원 김인구 ▲ 해양교육원 장영남 ▲ 진로교육원 오무영 ▲ 청주교육지원청 권 결 ▲ 청주교육지원청 김미희 ▲ 청주교육지원청 김지혜 ▲ 청주교육지원청 최순옥 ▲ 보은교육지원청 변연주 ▲ 보은교육지원청 정미연 ▲ 진천교육지원청 장 미 ▲ 음성교육지원청 이미지
◇중등 교육전문직원 교감 전직【교육전문직원 ⇒ 교감】
▲ 청주교육지원청 가재남 ▲ 청주교육지원청 나상호 ▲ 음성교육지원청 변지영 ▲ 청주교육지원청 송용범 ▲ 청주교육지원청 이순희 ▲ 청주교육지원청 이유남 ▲ 청주교육지원청 임수미 ▲ 청주교육지원청 전우석 ▲ 청주교육지원청 정승현 ▲ 진천교육지원청 정화진
◇ 중등 교육전문직원 전직【교원 ⇒ 교육전문직원】
▲ 교육국 중등교육과 윤덕영 ▲ 교육국 중등교육과 이상명 ▲ 교육국 창의특수교육과 안영균 ▲ 교육국 교원인사과 이재철 ▲ 교육국 교원인사과 정석원 ▲ 자연과학교육원 정명순 ▲ 충주교육지원청 장병기 ▲ 충주교육지원청 김정원 ▲ 옥천교육지원청 권민영 ▲ 음성교육지원청 김선미
◇ 교육전문직원 복직
▲ 자연과학교육원 이상민
baek3413@newspim.com